Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, hat insgesamt 15 österreichische Schulen zu Botschafterschulen des Europäischen Parlaments ernannt. Darunter findet sich auch das BG/BRG Lilienfeld.

Die Botschafterschulen haben sich in besonders engagierter Weise an einem eigens entwickelten europa- und demokratiepolitischen Programm beteiligt.

Wobei Gym-Direktor Josef Heindl schon zu Beginn der Teilnahme betont hatte: ,,Es ist wichtig, das positive Bild der EU zu den Schülerinnen und Schülern zu transportieren. Es geht dabei um Werte in der EU, was tut die EU für mich und wo findet sich die EU im Alltag“.

Christina Scheuch, die das Projekt als sogenannte „Seniorbotschafterin“ betreut, zeigt sich begeistert: „Aufgrund des Engagements der gesamten Schulgemeinschaft weht nun der Geist der EU durch unsere Schule. Das Programm zur Zertifizierung war bunt und vielschichtig, wie auch die EU ist. Sowohl die JuniorboschafterInnen als auch ich als Seniorbotschafterin haben die Aktivitäten im Haus der EU sehr genossen!“

Als Botschafterschule des Europäischen Parlaments ist das BG/BRG Lilienfeld nun Teil eines Netzwerkes von rund 1.500 Schulen aus ganz Europa, die eine besonders enge Kooperation mit dem Europäischen Parlament pflegen.

Vizepräsident Othmar Karas würdigte das Engagement der Schüler und Lehrkräfte in einer Videobotschaft: „Die Botschafterschulen spielen eine essentielle Rolle, Schülerinnen und Schüler für die europäische Idee zu begeistern, das Interesse an der Europäischen Union zu fördern oder den Mehrwert des Europäischen Projektes zu vermitteln.“