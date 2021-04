Persönliches: Richard Schmidt-Wonisch wurde am 25. August 1962 geboren und ist mit der St. Aegyder Vizebürgermeisterin Elisabeth Schmidt-Wonisch verheiratet. Zu seinen Hobbys zählen – sofern es Corona erlaubt – Städtereisen und der Besuch kultureller Veranstaltungen.

Polizei-Karriere: Eintritt in den Exekutivdienst am 1. August 1982, 1983 bis 1989 versah Schmidt-Wonisch Dienst auf den Gendarmerieposten Baden und Traisen. 1989 bis 1990 absolvierte er die Grundausbildung für dienstführende Wachebeamte, am 1. Juli 1990 erfolgte die Ernennung zum dienstführenden Exekutivbeamten. 1990 bis 1991 war er dienstführender Beamter am Gendarmerieposten Weissenbach/Triesting, 1991 bis 1993 Stellvertreter des Kommandanten auf dem Posten Weissenbach/Triesting.

Von 1993 bis 1999 hatte Schmidt-Wonisch das Amt des stellvertretenden Kommandanten auf dem Gendarmerieposten St. Aegyd am Neuwalde inne, von 1999 bis 2009 fungierte er als Stellvertreter des Kommandanten auf der Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen. Von 2009 bis 31. März 2021 war er Polizeiinspektionskommandant in St. Aegyd, seit 1. April ist er Kommandant in Lilienfeld.