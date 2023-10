Fest im Zeichen des Weltfriedens mit Fahnenweihe als Höhepunkt

Tag der Begegnung in Hainfeld: Die Pfarrgemeinde und die Stadtgemeinde Hainfeld luden gemeinsam die Vertreter der Hainfelder Vereine und Blaulichtorganisationen anlässlich des Nationalfeiertages zum gemeinsamen Messebesuch. Dieser stand heuer aufgrund der aktuellen Geschehnisse am Gaza-Streifen und in der Ukraine ganz im Zeichen des Friedens für die Welt.

Bürgermeister Albert Pitterle ging dabei auf die Zerstörung Hainfelds im April 1945 und den erfolgten Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Er dankte auch allen, die sich ehrenamtlich für die Mitmenschen einsetzen.

Cäcilia Köberl ist mit 93 Jahren zum zweiten Mal Fahnenpatin

Im Rahmen der Feierlichkeiten erfolgte einerseits die Präsentation des neu renovierten Kirchturms, außerdem wurde die restaurierte Fahne des ÖKB durch Pfarrer Josef Lackstätter neu gesegnet. Das Besondere und nicht Alltägliche: Als Fahnenpatin fungierte - so wie vor 58 (!) Jahren - die mittlerweile 93-jährige Cäcilia Köberl. Die Landwirtin in Ruhe war schon in den 60er-Jahren Kameradschaftsbund (ÖKB)-Mitglied. „Wieder Fahnenpatin sein zu dürfen, wollte sie sich nicht entgehen lassen“, sagt der Hainfelder ÖKB-Obmann Peter Terzer.

ÖKB-Vertreter des Bezirks stellten sich zur Fahnensegnung ein, so auch Obmann Christian Hafenecker (Kaumberg). Christian Heuschneider, Hauptbezirksobmann Heinz Haschka, Patin Cäcilia Köberl, Obmann Peter Terzer (Hainfeld) und Obmann Franz Bernhard (Kleinzell). Foto: CorneliaTerzer

Die Fahne zeigt das Stadtwappen von Hainfeld und trägt den Spruch „Den Toten zur Ehre und den Lebenden zur Mahnung“, die andere Seite führt das Leopoldskreuz mit dem Niederösterreichwappen und die Jahreszahl 1965 ist darauf gestickt. Die finanzielle Unterstützung zur aufwendigen Sanierung der Fahne war ein Gemeinderatsbeschluss und belief sich durch eine Fachfirma auf 6.100 Euro. Die Fahne wird bei Veranstaltungen des ÖKB präsentiert.

Neben Hauptbezirksobmann Heinz Haschka kamen noch Fahnenabordnungen aus den Nachbargemeinden Kaumberg, St. Veit und Kleinzell zur feierlichen Segnung. Im Anschluss gab es eine Agape im Pfarrhof, wo auch das Miteinander in der Gesellschaft im Vordergrund stand.