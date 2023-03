Feuerwehr Mariazell trainierte auf der Seebergalm

Fortbildung wird bei der Feuerwehr Mariazell groß geschrieben: Daher stand eine gemeinsame Suchübung mit der Stadtfeuerwehr Kapfenberg auf der Seebergalm am Programm. Ziel war es, das Zusammenwirken von erfahrenen Hundeführern und ihren Suchhunden mit der Suchmannschaft zu trainieren und die technische Unterstützung durch eine Drohne mit Wärmebildkamera und Suchscheinwerfer zu testen.

In einem Gebiet, das ungefähr so groß wie 30 Fußballfelder war, galt es, eine vermisste Person zu finden. Insgesamt beteiligten sich 16 Mitglieder der Feuerwehren, darunter vier erfahrene Hundeführer, ein Drohnenteam und eine Privatperson, die die Vermisste spielte. Die Übung fand bei Nacht statt, was für die Hundeführer und ihre Suchhunde eine besondere Herausforderung darstellte. Die Drohne unterstützte die Suche, indem sie das Einsatzgebiet aus der Luft kontrollierte. Dafür war eine Wärmebildkamera und Suchscheinwerfer auf der Drohne angebracht.

Die Feuerwehr Mariazell war bei der Suchübung für das Ausleuchten des Suchgebietes und der mobilen Einsatzzentrale verantwortlich. Darüber hinaus beteiligte sich die Mannschaft mit dem Bilden einer Menschenkette aktiv an der Suche und übte die medizinische Erstversorgung. „Die Übung war für alle Beteiligten sehr lehrreich. Die Mannschaft war von der möglichen technischen Unterstützung, die eine Drohne bei der Oberflächensuche leisten kann, begeistert“, berichtet Christian Sprosec von der Feuerwehr Mariazell. Ist jedoch die vermisste Person verschüttet, vergraben oder in einem dichten Wald, zeigte sich klar: Nichts geht über die Spürnase eines ausgebildeten Suchhundes. Die schnellste Suche mit Vierbeiner konnte bereits nach zehn Minuten abgeschlossen werden.

„Insgesamt war die Übung ein großer Erfolg und zeigte, wie wichtig die Zusammenarbeit von Hunden, Drohne und Suchmannschaften bei der Vermisstensuche sein kann“, bilanziert Sprosec im Namen der Teilnehmer. Fest steht: Die Feuerwehren Kapfenberg und Mariazell werden auch in Zukunft solche Übungen durchführen, um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein.

