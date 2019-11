Erste positive Leserreaktionen gibt es auf die Tankstellenwiedereröffnung in St. Veit. „Endlich wieder Sprit in der einwohnerstärksten Bezirksgemeinde“, schreibt etwa Rudolf Kickinger an die NÖN.

privat Ortschef Johann Gastegger appelliert, die Tankstelle auch zu nutzen.

Mit Novemberbeginn hat die umgerüstete Eni-Tankstelle den Betrieb wieder aufgenommen. Ab sofort können Kunden beim Automatenbetrieb mit einer Bankomat- beziehungsweise Kundenkarte tanken. Die Gemeindeführung appelliert, die Tankstelle im Ort zu nutzen: „Wichtig ist auch, dass der Kundenstock treu bleibt. Nur dann kann der Fortbestand gesichert werden“, so Bürgermeister Johann Gastegger und Vizeortschef Christian Fischer unisono.

Im einstigen Verkaufsraum wird derzeit übrigens eine Trafik eingerichtet.