Neuer Regionalladen in St. Veit

Diese Woche eröffnet in Wiesenfeld ein neues kulinarisches Shopangebot.„Die Greisslerei“. Regionale Produkte, vom Brot bis zur Marmelade, vom Käse bis zum Sirup, vom regionalen Fleisch bis zu frischen Eiern – alles von Eigenproduzenten und Vermarktern. Und das Beste dabei: Drei Prozent vom Jahresnettoumsatz werden auf Samariterbund St. Veit und die Feuerwehr Wiesenfeld aufgeteilt. Genussvolles Shoppen also für den guten Zweck. Betreiber ist der Wiesenfelder Käsexperte Martin Baburek mit seiner Familie. „Mein Vater hatte mit unserem Imkereigroßbetrieb auf einem anderen Markt zu tun. So stand ich mit zehn, ganz allein mit unserem Honig-Stand am Wiener Kutschermarkt“, erinnert er sich über seine Anfänge als Kaufmann , auch, warum er ins „Käsegeschäft einsteigen wollte, denn: „Mein Nachbarstand damals verkaufte Käse – ich freute mich über den Umsatz von 200 Schilling. Der Nachbar ging mit 2.000 nach Hause – damit hatte ich ein Ziel“, schmunzelt Barburek.

„Wir wollen die Grundversorgung mit regionalen Produkten maßgeblich fördern Martin Baburek, Greisslerei-Initiator

Heute stehen über 20 Menschen auf dem Gehaltszettel seiner Betriebe – der Vorarlberger Käsespezialitäten, dem Saloon Milwaukee (Steakhouse in St. Pölten), dem Mariazeller Käseladen und sechs Wochenmärkte werden auch beschickt. Zusätzlich zum familiär geführten Betrieb, wo Lebensgefährtin Dominika die Marmelade- und Sirupproduktion verantwortet und Sohn Robin mit seiner Stefanie ebenso kräftig mithilft. Schwester Regina ist mit der Betreuung der „Greisslerei“ beauftragt, Schwager Franz Eder war zuletzt beim Aufbau der Greisslerei die starke Hand. Das Besondere in der „Greisslerei“ ist der Verkauf regionaler Grundprodukte ohne Aufschlag. „Wir wollen die Grundversorgung mit regionalen Produkten maßgeblich fördern und damit die Bevölkerung ein wenig unterstützen“, so Baburek zum Konzept. Heißt konkret, dass die Umsätze der Bäckerei Käppl, des Milchhof Pfeiffer, der Eierproduktion Franz Feichtinger und auch vom „Fleischfürst“ Kerschner 1:1 weitergegeben werden. Eröffnung ist am Freitag, 23. Juni .