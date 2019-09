Mit der Eröffnung der Bewegungsarena am Samstag setzte die Gemeinde erneut ein Zeichen für das Projekt „St. Veit Vital“. Insgesamt dreieinhalb Jahre lang wurde geplant, um nun, unter den wachsamen Augen vieler Hobbysportler, Interessenten und Sponsoren, das Projekt endlich der breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Die Bewegungsarena umfasst insgesamt drei Strecken, die Sportler durch das Gemeindegebiet führen. Die kürzeste der drei Strecken führt über 1.800 Meter und kann durch durchgehende Beleuchtung auch nachts beziehungsweise in der Dämmerung genutzt werden. Die beiden weiteren Routen umfassen dann 4,6 und 8,4 Kilometer.

Startpunkt liegt zentral im Ortszentrum

Ausgetestet werden können die verschiedenen Routen, die allesamt beim Kirchenplatz starten, aber nicht nur von Läufern. Auch Nordic Walker sind hier jederzeit willkommen. Damit ist für jeden etwas dabei, denn gesportelt wird stets entlang des asphaltierten Radweges, saftiger Wiesen und sanfter Gewässer. Zur besseren Orientierung wurde beim Startpunkt am Kirchenplatz eine Strecken-Tafel angebracht. Sie informiert über die Gegebenheiten, Verläufe und Längen der Strecken. Ob diese in Zukunft noch um weitere Routen ergänzt wird, steht einstweilen noch in den Sternen. Grundsätzlich interessiert wäre man aber an einer Erweiterung um bergige Abschnitte, bei denen Sportler mehre Höhenmeter zurücklegen können. „Wenn es sich mal ergibt, kann man sicher darüber reden. Bis jetzt sind wir aber mehr als zufrieden“, verrät dazu Gerald Sulzer.