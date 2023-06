Lilienfelder Tankstelle hat wieder einen Shop

Das Geschäftslokal bei der Direct-Tankstelle ist wieder belebt: Der 45-jährige Hohenberger Rainer Neubacher hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Zuletzt war er, wie er erzählt, als „Verkaufsleiter bei der Firma Prefa tätig.“ Es sei der Zeitpunkt für berufliche Veränderung gekommen (Die NÖN berichtete). Neben „Raini“s Laden“ ist auch die Automatentankstelle weiterhin in Betrieb.

Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Genuss“ hat am 1. Juni die Geschäftseröffnung im Tankstellengebäude von „Energie Direct“ stattgefunden. „Damit wird zur Freude der Lilienfelder sowie vor allem auch der Pendler, jene Geschäftslücke geschlossen, die durch den Abgang von Bäckermeister Florian Hink entstanden ist. Seitens der Stadtgemeinde unterstützen wir diese Geschäftsneuansiedelung gerne mit einer Wirtschaftsförderung“, sagt Bürgermeister Manuel Aichberger.

„Raini's Laden“ soll kein herkömmlicher Tankstellenshop sein. „Die Kunden erwarten Snacks, Backwaren aus familiärer Produktion, Kaffeegenuss vom Feinsten und ein umfangreiches Sortiment an ausgewählten Bieren, Weinen, Spirituosen und sonstigen Schmankerln“, kündigt Rainer Neubacher an. Die Bäckereien bezieht er von der Konditorei seiner Eltern in Wieselburg. Mittlerweile führt der Bruder das Unternehmen und entwickelt immer wieder neue Kreationen. Rainer Neubacher selbst ist kein Konditor, er hat Produkt- und Projektmanagement studiert. Bei ihm im Geschäft findet man auch Spielwaren. „Vorrangig Lego, aber auch für Outdoorspiele“, verrät er. „Spannend finde ich das Shopkonzept und das Warenangebot von Raini Neubacher. Neben Lebensmitteln und Spielwaren werden die gängigsten Zigarettenmarken, E-Zigaretten oder E-Shishas erhältlich sein. Auch Lotto-, Brieflos- oder Euromillionen-Fans werden im Shop gut bedient“, ergänzt Ortschef Manuel Aichberger.