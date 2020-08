Fans des Hainfelder Stadtkinos dürfen jubeln. Am 26. August ist es endlich so weit: Das Stadtkino Hainfeld öffnet nach der Corona-Zwangspause wieder seine Pforten. Das bestätigt Kinobetreiber Karl Essl auf NÖN-Anfrage.

Die Cineplexx-Filmstudios haben indes bereits letzte Woche aufgesperrt, da jetzt wieder Filme der Constantin-Studios erhältlich sind. „Mir haben die Filme aber nicht zugesagt“, begründet Essl, warum er noch mit der Wiedereröffnung zuwartet. Diese Filme seien, weiß Essl, schon in Deutschland gelaufen und nicht mit besonders hohen Besucherzahlen. Erster Film, der dann in Hainfeld am Programm steht, ist „Tenet“, ein Science-Fiction-Action-Spionage-Film des britisch-US-amerikanischen Regisseurs Christopher Nolan, der eben erst Ende August 2020 in die Kinos kommen soll. Es wird Nolans elfter Spielfilm sein. Weiters kündigt Essl auf seiner Webseite das Drama „After Truth“ (Start: 3. September) und den James-Bond-Streifen „Keine Zeit zum Sterben“ (12. November) an. Für Kinder soll auch bald der Film „Meine Freundin Conni“ laufen.

Auch den beliebten Kinodienstag wird es wieder geben, bestätigen Essl wie auch Kinodienstag-Organisatorin Hedda Kasser. „Wir werden aber erst im November damit starten“, informieren beide. Bürgermeister Albert Pitterle begrüßt das Aufsperren des Kinos indes sehr.

Corona-Auflagen müssen beim Besuch natürlich eingehalten werden.