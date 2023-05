Neue Pächterin für Mitterbacher Gasthof zum Sessellift gefunden

Seit Anfang April sind die Pforten des Gasthofs zum Sessellift am Fuße der Gemeindealpe in Mitterbach wieder für Gäste geöffnet. 25 Jahre wurde der Hof von der Familie Grabner geführt. Nun hat Gastronomin Svetlana Kuhnert den Gasthof zum Sessellift langfristig gepachtet. Diese ist in Österreich bereits seit vielen Jahren in den diversen Bundesländern wie unter anderem in Salzburg als Gastronomin tätig gewesen und bringt damit die entsprechende Erfahrung mit.

„Der Gasthof befindet sich in idealer Lage und ist in einem gute Zustand“, begründet der Mann von Svetlana Kuhnert die Entscheidung dafür, den Gasthof übernommen zu haben.

Geöffnet hat dieser unter Kuhnert täglich, mit Ausnahme von Montag. Zwischen Dienstag und Freitag gibt es im Gasthof von 11 bis 20 Uhr warme Küche. Gegen Voranmeldung besteht ebenfalls die Möglichkeit, mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet in den Tag zu starten. Besucherinnen und Besucher des Gasthofs zum Sessellift dürfen sich auf gehobene österreichische Küche freuen. Svetlana Kuhnert verwöhnt ihre Gäste mit saisonalen Gerichten mit Spargel, Pilzen oder Kürbis.

Aktuell besteht das Team von Kuhnert aus vier Mitarbeitern sowie einem Servierroboter. Derzeit werden keine Lehrlinge ausgebildet und auch bestimmte Events oder Veranstaltungen wie Konzerte sind noch nicht in Planung. „Die Übernahme des Gasthofs ist noch frisch, daher wird sich meine Frau jetzt erst langsam einfinden“, sagt der Mann von Svetlana Kuhnert und kündigt gleichzeitig an: „Aber in Zukunft wird es sicherlich Events geben.“

Der Gasthof zum Sessellift wird unter Svetlana Kuhnert auch außerhalb der Hauptsaisonszeiten des Skilifts geöffnet haben. Der Zehnmonatsbetrieb ist dabei auf die Zeiten des Lifts abgestimmt. Bürgermeister Thomas Teubenbacher wünscht der Gastronomin viel Erfolg und betont: „Ich freue mich, dass der Betrieb weitergeht und wir unseren Gästen im Ort wieder ein neues gastronomisches Angebot bieten können.“

Nähere Informationen zu dem Gasthof können online unter www.gasthof-zum-sessellift.at eingesehen werden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.