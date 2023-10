Neuer Dorfladen in Eschenau

In Eschenau hat unter Stefan Neuhofer ein neuer Dorfladen eröffnet. Dieser wurde komplett neu errichtet und wird gemeinsam mit Neuhofers Schwager Markus Tiefenbacher als Selbstbedienungsladen

betrieben. „Er hat schon die Erfahrung, da er in Wiesenfeld und Traisen die beiden Speisen betreibt“, sagt Neuhofer.

Die Öffnungszeiten des Dorfladens sind täglich von 6.30 bis 18.30 Uhr, „da wir gesetzlich leider nur zwölf

Stunden aufmachen dürfen“, bedauert der Dorfladenbetreiber und ergänzt: „Wir haben uns bemüht, die Lebensmittel so regional wie möglich direkt von den Erzeugern zu beziehen, haben aber auch Handelsware wie Waschmittel und Klopapier ins Sortiment aufgenommen, da es für einige Leute leider die einzige Einkaufsmöglichkeit im Dorf ist.“

Auch die Eröffnung des Dorfladens lief sichtlich gut. Viele Interessierte besuchten die Eröffnung. So auch Bürgermeister Alois Kaiser, der die Betreiber sehr unterstützte. „Ein Nahversorger ist in mehrfacher Sicht für ein Dorf wie Eschenau von Bedeutung. Zum Einen bietet er die Chance, eine Grundversorgung mit Lebensmittel sicher zu stellen, weiters bietet dieser Nahversorger auch die Möglichkeit für soziale Kontakte. Ein Treffpunkt für Jung und Alt mitten im Ort, belebt das Dorf und bringt die Leute zusammen“, äußert sich Kaiser zur Eröffnung, die er als eine gelungene Veranstaltung beschreibt. „Es bleibt zu hoffen, dass der Wert dieses Geschäftes erkannt wird und der laufende Umsatz auch einen langfristigen Betrieb sicherstellt“, fügt Eschenaus Bürgermeister noch hinzu. Er bedankt sich bei den Familien Tiefenbacher und Neuhofer für ihren Einsatz und wünscht ihnen viel Erfolg für den weiteren Betrieb. Auch den zahlreichen regionalen Lieferanten die im Dorfladen ihre Produkte anbieten und so zu einer sehenswerten Vielfalt beitragen, spricht Kaiser seinen Dank aus.

Neuhofer hebt hervor, dass sie auch vom Imkerverein unterstützt wurden in Form von Verpflegung inklusive selbstgebrautem Honigbier aus Eschenau. „Wir hoffen, dass die Leute unsere Bemühungen schätzen und uns unterstützen, damit der Dorfladen in Eschenau erhalten bleiben kann“, so die abschließenden Worte von Neuhofer.