Stefan Schöbinger übernimmt das Hainfelder Traditionsgasthaus

Der überraschende Tod der beliebten Hainfelder Wirtin erschütterte (die NÖN berichtete). Seither bedauerten viele, dass das Traditionsgasthaus geschlossen hatte. Doch die Gäste dürfen aufatmen. Ihr Neffe, Stefan Schöbinger , übernimmt das Lokal in der Bahnstraße. Der 47-Jährige absolvierte nach seinem Abitur seinen Abschluss an dem englischsprachigen Tourismus-College in Glasgow in Hotel- und Hospitality Management.

Anschließend arbeitete Schöbinger zehn Jahre im Ausland, unter anderem in München, Monaco, Hamburg, Kairo und London, ehe er 2006 nach Österreich in die Hotellerie zurückkehrte. Mit dem Gasthof fühlt er sich verbunden. „Ich möchte die Familientradition fortführen und das Andenken an Susi und das, was sie aufgebaut hat, bewahren“, begründet er die Übernahme. Veränderungen oder Erneuerungen sind im Gasthof aktuell nicht geplant. Das Gasthaus-Team wird auch in Zukunft regionale, traditionelle österreichische Küche servieren.

Das Team besteht mit Schöbinger aus elf Personen. Auch für die Ausbildung von Lehrlingen zeigt sich Schöbinger in Zukunft offen, aktuell ist dies jedoch noch nicht fix geplant. Das Gasthaus hat bereits am 18. Oktober einen „Tag der offenen Tür“, ehe am 19. Oktober der erste Geschäftstag folgt. Montags und dienstags ist Ruhetag, mittwochs bis samstags hat das Gasthaus von 10 bis 22 Uhr geöffnet und sonntags von 10 bis 17 Uhr.