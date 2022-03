33 Blutspender beim Roten Kreuz Lilienfeld

Die Rotkreuz-Bezirksstelle Lilienfeld lud zur ersten Blutspendeaktion im heurigen Jahr. 33 Spender wurden gezählt.

"Besonders gefreut hat uns, dass wir auch 15 Schüler der Landesberufsschule Lilienfeld bei dieser Aktion begrüßen durften. Das zeigt, dass auch bei den jungen Leuten die Blutspende als Hilfe hoch im Kurs steht. Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern, die mit ihrer Blutspende maßgeblich dazu beigetragen haben, Menschen in Notfallsituationen das Leben zu retten", heißt es seitens des Roten Kreuzes.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Blutbank St. Pölten sorgte das Rote Kreuz Lilienfeld für einen reibungslosen Ablauf.

Die nächste Gelegenheit zum Blutspenden ist am 5. Juli im VELO in Türnitz in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr.

