Bezirk Lilienfeld: Viele sind nach Quarantäne-Aus erleichtert

Die einen atmen auf, andere fühlen sich vor den Kopf gestoßen, viele können es kaum fassen: Seit 1. August gibt es keine Corona-Quarantäne mehr. Stattdessen gilt jedoch die Covid-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung. Meldepflichtig bleibt die Krankheit dennoch. Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, wie Menschen verschiedener Branchen darüber denken und wie ihre ersten Erfahrungen damit sind.

Regen Parteienverkehr gibt es im Lilienfelder Amtshaus. „Einige Punkte dieser Verordnung des Gesundheitsministers sind in der Praxis leider nur schwer umsetzbar“, findet Vizbürgermeister Manuel Aichberger (ÖVP). Es bedarf, meint er, „einiger Klarstellungen, um weiterhin einen reibungslosen und möglichst sicheren Dienstbetrieb zu gewährleisten wie bisher.“

Weder im Amtshaus, noch am Bauhof hätte es - trotz Pandemie - bislang irgendwelche Schwierigkeiten gegeben. „Unsere Bediensteten haben sich immer mit Hausverstand und großer Eigenverantwortung der jeweiligen Corona-Situation angepasst, um sich oder andere nicht zu gefährden und das Funktionieren des Gemeindedienstes aufrechtzuerhalten“, weiß er.

Positiv sieht Seniorchef Johann Zöchling von der Unternehmensgruppe Zöchling in Hainfeld das Quarantäne-Aus. „Die Mitarbeiter sind nun eigenverantwortlich. Sie werden nicht mehr einfach in Quarantäne geschickt, sondern können ihre Leistung erbringen“, sagt Zöchling.

Wer sich krank fühlt, bleibt eben daheim

Um den Betrieb aufrecht zu halten, wird im Handel jeder Mitarbeiter gebraucht. „Aber ich fühle mich den Kunden gegenüber verantwortlich. Daher werde ich, so es möglich ist, Mitarbeiterinnen mit einem positiven Testergebnis in den beiden Betrieben so einsetzen, dass sie so wenig wie möglich direkten Kundenkontakt haben“, betont Karin Steyrer, Geschäftsführerin des Fachmarkts Eichberger und Betreiberin des „Stadtgreißlers“ in Hainfeld.

Dass man nun Corona positiv arbeiten darf, sieht die Traisner Frisörmeisterin Sonja Wieser locker. Bei ihr ist das im Betrieb kein Thema, denn: „Wer krank ist, geht in den Krankenstand, egal ob Corona oder eine andere ansteckende Erkrankung“.“

Im Kaufhaus Eichberger hat sich seit dem Quarantäne-Aus nicht viel verändert. Eigenverantwortung wird hier stets groß geschrieben. Im Bild: die Eichberger-Mitarbeiterinnen Anastasia Piribauer (links) und Katharina Steinacher (rechts) mit Geschäftsführerin Karin Steyrer (Mitte). Foto: privat

Ihre Mitarbeiter würden sich sowieso - ohne Aufforderung ihrerseits - regelmäßig testen. „Auch meine Kunden zeigen hohe Eigenverantwortung. Wer krank ist, verschiebt seinen Termin.“ Das Leben müsse endlich normal weitergehen.

Genau das findet auch Oktoberfestmacher Kevin Bauer des, Betreiber des Motel XL-Lounge, in Traisen: „Ich merke bei unseren Gästen keinen Unterschied seit dem Quarantäne-Aus. Es kommen nicht mehr, auch nicht weniger.“ Auch für sein Personal gilt: Wer krank ist, bleibt daheim. Mehr Risiko in der Gastrobranche als sonst wo, ortet er nicht, denn: „Wenn ich mich irgendwo im öffentlichen Raum bewege, weiß ich ja auch nicht automatisch, ob mein Gegenüber positiv ist.“

Keine Freude mit dem „Quarantäne Aus“ hat Unternehmer Friedrich Gruber von den Betrieben Schlosserwaren Grundmann in Hainfeld/Rohrbach und Hafelder Präzisionsteile in Ramsau. „Diese neue Regelung ist nicht bis zum Ende durchdacht“, kritisiert er den Wegfall der Entschädigungen.

Man kann sich telefonisch beim Arzt krankmelden, ohne dass das kontrolliert wird. Gruber: „Dieser Wegfall von Arbeitskräften ist für Firmen schwer zu stemmen. Krankenstände werden nicht entschädigt.“ Er ärgert sich, dass zugesagte Entschädigungen von Land und Bund nicht vollständig ausbezahlt worden sind und bis zu einem Jahr zurückliegen.

