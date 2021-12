Erster Omikron-Fall im Bezirk Lilienfeld

„Die Zahlen sinken nach wie vor leicht“, gibt Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller am Sonntag zur Corona-Situation in heimischen Gefilden Auskunft. Wie lange das so bleibt, ist freilich fraglich, denn mittlerweile gibt es auch im Bezirk den ersten bestätigten Fall der ansteckenderen Coronavirus-Mutation Omikron.

Konkret lag die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) mit Stand Sonntag bezirksweit bei 208,1 (Niederösterreich-Schnitt 152,7); eine Woche zuvor betrug diese 318,0. Das bedeutet 53 Corona-Infektionen (bezogen auf die letzten sieben Tage). Zu Spitzenzeiten wurden vergleichsweise fast 600 Covid-Fälle gezählt. Seit Beginn der Corona-Pandemie stehen im Bezirk Lilienfeld über 4.100 bestätigte Corona-Fälle zu Buche.