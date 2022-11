Alkolenker streifte Hauswand

Alkoholkonsum und Autofahren sind keine gute Kombination: Das zeigte sich wieder einmal am frühen Freitagmorgen.

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Lilienfeld fuhr gegen 1.30 Uhr auf der B 20 von Wilhelmsburg in Richtung Traisen. In Rotheau kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und streifte eine Hauswand, ehe sein Wagen in der angrenzenden Wiese zum Stillstand kam. Bei seinem ungewollten Ausritt beschädigte er auch eine Straßenlaterne. Dabei zog sich der junge Lenker Verletzungen zu; die Rettung brachte ihn in das Landesklinikum Lilienfeld.

Der Crash ging aber glimpflich aus; es war nur eine ambulante Behandlung nötig. Ein Alkomattest war positiv und ergab knapp unter einem Promille. Dem Pkw-Lenker wurde sein Führerschein vorläufig abgenommen. Die Feuerwehr Rotheau nahm die Bergung seines Wagens vor.

Eschenau Auffahrunfall auf der B 20

