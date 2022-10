Bei Gespräch aus Fenster: 14-Jährige stürzte acht Meter in die Tiefe

Es war ein Missgeschick und hatte schmerzhafte Folgen: Eine 14-Jährige stürzte am Mittwoch aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses in Eschenau rund acht Meter in die Tiefe. Das Mädchen soll das Gleichgewicht verloren haben, als sie sich mit ihrer Freundin unterhielt, die im Freien stand.

Die Jugendliche soll dabei auf einer Wiese vor dem Wohnblock gelandet sein. Verletzungen blieben nicht aus. Nach der Erstversorgung durch den ASBÖ flog der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" die 14-Jährige ins Universitätsklinikum St. Pölten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.