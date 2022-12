„Jede Stunde hier zählt“: Kinderbauernhof sucht Helfer

Werbung

Sozial benachteiligten und von Obdachlosigkeit betroffenen Kindern und Jugendlichen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, ist das Bestreben des Kinderbauernhofs Eschenau. An den Wochenenden und während der Schulferien bietet der Hof Kindern, die in prekären Verhältnissen leben, Erholung, Spaß und am Allerwichtigsten: Geborgenheit.

Jede Spende kommt Kindern zugute

Aktuell ist das Team auf der Suche nach einer Verstärkung für 15 bis 25 Wochenstunden, die im sozialen Bereich eine abgeschlossene Ausbildung besitzt und Erfahrung im Umgang mit Kindern vorweisen kann.

Wärme. Nähe. Behaglichkeit - all das bietet der Kinderbauernhof sozial benachteiligten Kids. Dafür braucht es Mitarbeiter. Infos unter Foto: Verein „Chance für das Kind“

Empathie und Fachwissen sind erforderlich, denn unter die Verantwortungsbereiche fallen Aufgaben wie die Freizeitbetreuung von Kindergruppen, organisatorische Aufgaben wie Tagesplanung und die Durchführung von Aktivitäten sowie die Anleitung von ehrenamtlichen Mitarbeitenden.

„Auch ehrenamtliche Helfer suchen wir immer wieder. Derzeit würden wir Fahrer für den Kindertransport Freitag und/oder Sonntagnachmittag von Eschenau – Wien – Eschenau mit unseren Vereinsbussen benötigen“, berichtet Dagmar Gratz, Obfrau des Vereins „Chance für das Kind“. Die Organisation führt den Kinderbauernhof in Prinzbach.

Anzahl der Praktikanten & Helfer drastisch zurückgegangen

Kinder und Jugendliche können so oft, wie es dem Verein finanziell möglich ist, auf den Bauernhof kommen. Meist gibt es pro Monat zwei Aufenthalte von acht bis zwölf Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren, doch auch älteren oder jüngeren Geschwistergruppen wird die Zeit am Hof nicht verwehrt.

Allerdings schlagen die Folgen der Corona-Pandemie dem Verein schwer auf den Magen. Die Anzahl der Praktikanten und Helfer sei drastisch zurückgegangen. „Wir konnten erst im Mai, nach der Maskenpflicht, wieder starten und merken erst jetzt die Nachwirkungen der Corona-Jahre, da durch die Schließungen so viel Pause war und es halt nicht weitergelaufen ist. Die Kostenerhöhungen merken wir natürlich ebenso“, seufzt Gratz.

„Der Kinderbauernhof ist ein Ort, wo Kinder unbeschwert Kind sein dürfen.“ Dagmar Gratz Obfrau vom „Chance für das Kind“

Auch die Spendenbereitschaft ist gesunken und aufgrund der zwei langen Schließungen und der Maskenpflicht konnte das Vereinsleben mit den Kindern nicht mehr durchgeführt werden. Dabei sind diese Wochenenden am Land immens wichtig für die Kinder und Jugendlichen.

Eingebettet im Voralpengebiet liegend, befindet sich der Kinderbauernhof idyllisch, zwischen zwei Bächen, umgeben von saftigen Wiesen und dichten, geheimnisvollen Wäldern. „Der Kinderbauernhof ist ein Ort, wo Kinder unbeschwert Kind sein dürfen“, betont Gratz.

Der Kinderbauernhof ermöglicht Kindern, deren Familien von Obdachlosigkeit betroffen sind, ein Stück Kindheit. „Die beengten, tristen und oft trostlosen Wohnverhältnisse belasten diese zutiefst“, weiß sie.

Hier am Land können sie ihre Sorgen, Ängste und Nöte vergessen. „Bei uns ist es behaglich und gemütlich, eine Umgebung zum Wohlfühlen und Entfalten. Wir widmen den Kindern Zeit, Liebe und Geborgenheit. Bei uns dürfen und können sie erforschen, entdecken, wahrnehmen und werkeln. Durch unsere gezielte Betreuung, den Kontakt mit Tieren und der Natur schaffen wir für diese Kinder neue und vor allem positive Erfahrungen“, schildert sie über die Vereinsarbeit.

Es wird gemeinsam gekocht und gebacken, gespielt und gebastelt, gelacht und getobt. Gratz: „Die wunderbaren Erlebnisse, die wir den Kindern hier ermöglichen, schaffen bejahende Erinnerungen, die dauerhaft bleiben. Diese positiven Erfahrungen prägen und stärken die Kinder nachhaltig. Der Aufenthalt schafft eine lohnende und fruchtbare Basis für ihre weitere Entwicklung.“

Die Möglichkeit, immer wieder auf ihren Kinderbauernhof kommen zu dürfen, gibt ihnen Rückhalt und Sicherheit. „Jede Stunde für jedes Kind hier bei uns zählt“, ist sie überzeugt. Der Kinderbauernhof finanziert sich nur durch Spenden. Darum braucht es jeden Cent.

