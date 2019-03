So schnell vergeht die Zeit: Bereits zum 8. Mal lud am Samstag die JVP des Bezirks Lilienfeld zum jährlichen „Knickerbocker-Rocker“.

Früher war er in Lilienfeld, jetzt fand er in Rotheau statt. Bis in die frühen Morgenstunden wurde im Mega-Partyzelt am Rothauer Betriebsgelände gefeiert. Für den perfekten Sound war mit einem DJ gesorgt.