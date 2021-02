Nicht schlechte staunte eine Passantin in Eschenau: Zwei ausgewachsene Riesenkaninchen hüpfte an der Busstation umher.

Die Dame verständigte den Tierschutzverein St. Pölten. Dort werden sie nun medizinisch versorgt. Das war auch dringend notwendig, denn die Tiere sind verwahrlost und krank. "Beide sind schwer von Ohrräude befallen. Das ist eine wirklich unangenehme, schmerzhafte Erkrankung, die durch mangelnde Hygiene entsteht", erklärt Tierheimleiter Davor Stojanovic.

Die Milben hatten sich in den Ohren der beiden Riesenschecken stark vermehrt, der Gehörgang war durch Sekret stark verstopft. Die Kaninchen müssen jetzt mindestens ein Monat speziell behandelt werden, um möglichst gut genesen zu können. "Was wir bereits sagen können ist, dass ein unwiderruflicher Schaden bleiben wird", so Stojanovic. Durch die fortgeschrittene Ohrräude werden diese taub.

Doch nicht genug: Die Häsin hatte erst vor kurzem Junge, das erkenne man, so der Tierexperte, an ihren Geschlechtsorganen. Der Rammler ist unkastriert, bei beiden Kaninchen waren die Krallen viel zu lang. Stojanovic mutmaßt, dass die Tiere zur Zucht gehalten und dann als lästiger Ballast ausgesetzt wurden. Auch wenn dem nicht so war und die Kaninchen entwischt sind, möge der Besitzer sich melden. Ebenso sollte jemand wissen, wem die Tiere gehören, sich nicht scheuen, dies dem Amtstierarzt zu melden; dieser ist bereits informiert.

Eine Verwahrlosung wie diese sei auf jeden Fall zur Anzeige zur bringen. "Ich bin einfach enttäuscht und entsetzt, dass es noch immer Menschen gibt, die ihre Tiere so verwahrlosen lassen oder sogar, wenn sie ihnen lästig sind, einfach aussetzen", ärgert sich Stojanovic.

Die Riesenkaninchen bleiben bis auf weiteres im St. Pöltner Tierheim. "Bei uns zählt jedes Leben gleich viel. Helfen ist selbstverständlich!", sagt Stojanovic. Diese Hilfe kostet aber viel Geld. Spenden nimmt der Tierschutzverein St. Pölten daher jederzeit gerne entgegen.