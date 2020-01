Schwerer Unfall am Montag auf der B 20 in Rotheau: Eine junger Lenker, der in Richtung St. Pölten unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und landete auf der Böschung der gegenüberliegenden Straßenseite mit seinem Wagen am Dach. Er wurde verletzt und von der Rettung ins Spital gebracht.

Die Mitglieder der Feuerwehr Rotheau stellten den Wagen mittels Seilwinde wieder auf die Räder. Im Anschluss wurde der Pkw mit der Abschleppachse von der Unfallstelle entfernt. Die B 20 war während der Bergungsarbeiten nur einseitig befahrbar.