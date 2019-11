Wer in die Gemeinde Eschenau einfährt, wird derzeit mit nicht alltäglichen „Willkommenstafeln“ begrüßt. Umgangssprachliche Kraftausdrücke wie „Danke, Wappler“ und „Sauhund“ oder „Beschimpfungen“ wie „Sünder“ sind da zu lesen. Die NÖN hat nachgefragt, wer hinter dieser Aktion steckt. Rasch stellte sich heraus, dass die örtlichen Pfadfinder dies initiiert haben.

NOEN Mit Getränkedosen, die die Pfadis entlang der Fahrbahnen fanden. . .

„Wir haben Müll gesammelt und gesehen, wie viel Mist entlang der Straßen oder in den daneben liegenden Weideflächen von Lenkern einfach während der Fahrt entsorgt wird. Da wollten wir mit diesen provokanten Sprüchen die Leute wieder ein bisschen wachrütteln“, erzählt Pfadfinderobmann Erich Schleifer der NÖN.

Die Aktion läuft im Rahmen der acht Schwerpunkte der Pfadfindergruppe „Ranger und Rovers“ für ein „einfaches, naturverbundenes Leben“.

„Solche Tafeln werden bestimmt mehr gelesen als irgendwelche langweiligen Verbotstafeln oder belehrenden Sprüche“, meint er. An allen Ortseinfahrten der Gemeinde wurden Tafeln mit verschiedenen „Botschaften“ in Mundart wie „G’hoid da...Dein Mist“ oder auch „De Stroßn is ka Oschnbecha“ positioniert und mit dem gesammelten Müll „verziert“. Was Schleifer freut: „Die Bevölkerung unterstützte uns. Zum Beispiel wurden die Tafeln für das Mähen entfernt und nachher wieder aufgestellt.“ Bürgermeister Alois Kaiser begrüßt diesen Aktionismus: „Der weggeworfene Müll kann sowohl für Weidetiere als auch auf der Straße für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden.“