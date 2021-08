Es ist ein Konzept, das funktioniert, daher wird es jetzt ausgebaut: „Die Speis“, der bäuerliche Selbstbedienungsladen unter der Organisation des St. Veiter Landwirts Markus Tiefenbacher, hat jetzt eine Filiale.

Ab 14. August (feierliche Eröffnung 10 Uhr) können Bürger bäuerliche, regionale Produkte in der neuen „Speis“ direkt an der B 20 an der Gemeindegrenze zwischen Traisen und Eschenau erstehen. „Mit dem Standort an der B 20 wollten wir unser Einzugsgebiet und den Kundenkreis vergrößern“, begründet Tiefenbacher die Filiale.

Im September des Vorjahres hat die erste „Speis“ an der B 18 beim ehemaligen Standort des Lokals „Highlander“ in Wiesenfeld eröffnet. „Das Geschäft läuft. Die Kunden nehmen diese Einkaufsmöglichkeit gut an. Es war für uns eine gute Chance, die Corona-Zeit zu überbrücken“, schildert Tiefenbacher, der als Betreiber des Mostheurigens „Oberhellgrund“ bekannt ist. „Durch den Ausfall von Weihnachts- und Ostermärkten haben wir uns eine andere Absatzmöglichkeit überlegt“, erzählt er.

Das Besondere an der neuen „Speis“ an der B 20: Sie ist durch ihre Photovoltaik-Anlage völlig energieautark. „Das ist natürlich ein weiterer Vorteil und unterstreicht auch unseren Nachhaltigkeitsgedanken“, sagt Tiefenbacher. In der Eschenauer-Traisner „Speis“ wird es, informiert Tiefenbacher, „vorrangig wieder Grundnahrungsmittel wie Brot, Fleisch, Milchprodukte oder Eier geben“. 26 Landwirte aus der Region werden hier ihre Produkte vermarkten. Auch ist das Konzept wieder „Selbstbedienung“; eine Kasse zur Bezahlung ist aufgestellt. Vor Diebstählen sei man nie gefeit, weiß Tiefenbacher. Er setzt auf die Ehrlichkeit seiner Kunden.