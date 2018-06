„Ich halte Sie für eine tickende Zeitbombe“, sagt ein Richter zu einem Wilhelmsburger (23). Unflätiges Verhalten im Straßenverkehr soll er auf der B 20 bei St. Georgen am Steinfelde an den Tag gelegt haben. Geständig zur Nötigung ist er im Prozess am Landesgericht nicht. „Ich bin meiner Ex nur nachgefahren, weil sie mir Geld schuldet“, sagt er.

Von Riskantem erzählt das Opfer. „Auf einmal ist er an mir vorbei, hat mich überholt und geschnitten. Dann hat er abrupt abgebremst“, sagt die Frau. Quer über beide Fahrbahnen sei der Angeklagte dann mit seinem Auto gestanden, habe das Opfer mit dieser Aktion zum Stillstand genötigt. „Ausgebremst wie bei James Bond“, sagt der Richter ob der Aktion.

Sachbeschädigung wird zwei Freunden (18 und 24 Jahre alt) des Wilhelmsburgers vorgeworfen. Die Burschen aus Eschenau und Kernhof waren mit dem Angeklagten im Auto unterwegs. „Einer von ihnen hat gegen meine Stoßstange getreten, der andere einen Scheibenwischer verbogen. Dabei hat er die Scheibe zerkratzt“, so das Opfer. 1.500 Euro betrage der Schaden.

Der Richter vertagt zur Befragung eines Zeugen.