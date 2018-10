„Auf einmal ist er an mir vorbei, hat mich überholt und geschnitten. Dann hat er vor mir abrupt abgebremst“, erzählte eine junge Frau bereits im Sommer vor dem Richter im Prozess gegen ihren Verflossenen aus Wilhelmsburg (23). Quer über beide Fahrbahnen stand dieser nach dem Überholmanöver auf der B 20 bei St. Georgen am Steinfelde dann mit seinem Auto, nötigte so seine Ex zum Stillstand.

Zwei Mitangeklagte, ein 24-Jähriger aus Eschenau und ein 18-Jähriger aus Kernhof, waren mit dem Wilhelmsburger im Auto unterwegs. Sie traten gegen das Auto der Frau und verbogen die Scheibenwischer. Dabei wurde die Frontscheibe zerkratzt. An der Fahrertür rüttelten die Burschen, um die Frau zum Aussteigen zu nötigen. Am ersten Prozesstag waren die Angeklagten zu all dem nicht geständig. Zur Einvernahme von Zeugen wurde damals vertagt.

Letzte Woche wurde fortgesetzt am Landesgericht in St. Pölten und dem Eschenauer ein weiteres Vergehen vorgeworfen.

Mit 2,5 Promille im Blut bei Party zugeschlagen

Auf einer Party in Traisen verpasste der 24-Jährige mit 2,5 Promille im Blut einer 17-Jährigen bei einem Streit einen Schlag ins Gesicht und verletzte sie dabei. „Sie hat mir Wein ins Gesicht geleert und ich ihr eine Flasche Jägermeister über den Kopf. Dann hat sie mich am Hals gepackt“, erzählte der 24-Jährige dazu. Um sich aus dem Würgegriff zu befreien, habe er in Notwehr um sich geschlagen und dabei das Opfer getroffen.

Für den vorbestraften Eschenauer setzte es wegen versuchter Nötigung und Sachbeschädigung acht Monate Gefängnis. Von Körperverletzung wurde er freigesprochen. Der Wilhelmsburger, er ist mehrfach vorbestraft, wurde zu neun Monaten hinter Gittern verurteilt. Der unbescholtene 18-Jährige kam mit Schuldspruch ohne Strafe davon. Alle Urteile sind nicht rechtskräftig.