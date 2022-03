Morsche Bäume am Hainfelder Klimawandelweg kommen weg

Am Vollberg werden ab 22. März Waldpflegemaßnahmen vorgenommen. Diese führt die Stadtgemeinde Hainfeld im Zuge der Arbeiten am Klimawandelweg, der den in die Jahre gekommenen Waldlehrpfad ablösen soll, durch.

„Einige Bäume müssen aufgrund des Eschentriebsterbens entfernt werden, andere drohen, bei Sturm auf Anrainergrundstücke zu fallen“, begründet dies Wassermeister Werner Reischer. Um in diesem Bereich längerfristig nicht mehr eingreifen zu müssen, hat sich die Stadtgemeinde für ein sanftes Auflichten entschieden.

Reischer beruhigt: „Die Alleebäume, die nach Absprache mit einem Baumpfleger gefällt werden müssen, werden ersetzt, der restliche Bestand wird sich durch den vermehrten Lichteinfall von selbst verjüngen.“

Die Waldarbeiten beschränken sich auf 9.000 Quadratmeter zwischen Lusthäusel und Schillerdenkmal.

