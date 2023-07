Gipfelklänge in St. Aegyd: Wenn der Berg zur Bühne wird

Von Konzert zu Konzert wandern. Am 9. und 10. September geht in St. Aegyd am Neuwalde mit der 13. Ausgabe der Gipfelklänge wieder ein Freiluftkonzert in zahlreichen Open-Air-Bühnen, eingebettet in die grünen Nuancen spätsommerlicher Natur, in und um St. Aegyd in Szene. Gäste dürfen sich rund zwei Tage auf viele musikalische Highlights, herrliche Ausblicke und gute Stimmung freuen.

Breites musikalisches Angebot

Das Freiluftfestival wird zum zweiten Mal unter der musikalischen Leitung von Frédéric Alvarado-Dupuy ausgerichtet. „Mit Frédéric Alvarado-Dupuy haben wir die absolute Wunschbesetzung für die Weiterentwicklung der 'Gipfelklänge' bekommen. Sein Einfluss zeigte sich bereits im Vorjahr und auch heuer dürfen wir uns wieder auf Live-Konzerte großartiger Künstlerinnen und Künstler unter freiem Himmel freuen“, zeigt sich Andreas Purt, Geschäftsführer der Mostviertel Tourismus GmbH, erfreut.

Das Trio Riedler/Oberkanins/Raab, die siebenköpfige Bläsergruppe Federspiel, Sigrid Horn gemeinsam mit dem Streichquartett „Das Nest“, das Paganin Soatnquartett feat. Michael Dumfart und die Pop-Band Oehl zieren das attraktive Line-up der Gipfelklaenge 2023.

Zu den Konzerten wandern

Teil des Erlebnisses sind die Wanderungen zu den Konzerten. Am Samstag wird beginnend beim Feuerwehrhaus in Kernhof bis zur Hofalmhütte und weiter zum Schnalzstein gewandert. Dort können sich Gäste auf das Trio Riedler/Oberkanins/Raab freuen, denn diese werden am Weg zur Hütte auf einer idyllischen Waldlichtung für musikalische Stimmung sorgen. Zu Mittag steht zauberhaftes Federspiel an und den Abend können die Gäste bei einem Konzert von Sigrid Horn und „Das Nest“ im Festsaal in St. Aegyd am Neuwalde ausklingen lassen.

Den Auftakt am Sonntag macht das Paganin Soatnquartett feat. Michael Dumfart beim Wirtshaus Göllerblick. Danach findet eine Wanderung rund ums Gscheid statt, bei der die Gruppe inmitten der malerischen Naturkulisse ein Konzert zum Besten geben wird. Nach einer Labstelle beim Gasthof Gschoadwirt bildet die Band Oehl den krönenden Abschluss der Gipfelklaenge 2023.

Nähere Informationen zu den Konzerten, Locations und Eintrittskarten können online unter www.gipfelklaenge.at eingesehen werden.