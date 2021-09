NÖN: Die wichtigste Frage vorweg: Ihnen wurden zwei Stents eingesetzt. Wie geht es Ihnen aktuell?

Wolfgang Labenbacher: Den Umständen entsprechend, eigentlich gut. Das Einsetzen der Stents im Uni-Klinikum St. Pölten hat problemlos funktioniert. Mit der neuen Situation weiß ich noch nicht wirklich etwas anzufangen.

Abtransport mit Notarzt Lilienfelder Ortschef wurden zwei Stents eingesetzt

Was ist genau passiert?

Beim Weg auf die Hinteralm merkte ich bei rund 115 Puls, dass wieder ein Atemproblem einsetzte und ein ungewöhnlich starker Druck im Halsbereich vorhanden war. Nachdem ich mit dem Sessellift wieder im Tal war, fuhr ich direkt zu Doktor Richard Friewald. Dieser führte sofort Untersuchungen durch und leitete umgehend auch den Transport mit dem Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) nach St. Pölten ein. Mir war nicht bewusst, dass ich eigentlich in einer so gefährlichen Lage bin. Ab Donnerstag am Abend war ich dann stationär aufgenommen, am Freitag in der Früh wurde die Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Der Arzt stellte eine Verengung fest und implantierte zwei Stents.

Hat es sich um einen Herzinfarkt gehandelt?

Es dürfte sich um einen Infarkt gehandelt haben.

Sie sind derzeit in häuslicher Pflege?

Ja, Samstag zu Mittag wurde ich in häusliche Pflege entlassen.

Wie schaut das weitere Genesungsprozedere aus?

Jetzt ist für sechs Wochen Schonung angesagt. Ob ich auf Reha fahre, steht noch nicht fest. Da warte ich die Beratung und die weiteren Behandlungsschritte von Doktor Richard Friewald ab.

Derzeit führt Vizebürgermeister Manuel Aichberger die Amtsgeschäfte in Lilienfeld. Wann werden Sie voraussichtlich wieder arbeiten können?

Wann ich die Arbeit wieder aufnehmen kann, steht einfach noch nicht fest. Ich hoffe, dass ich zwischendurch von zu Hause aus etwas tätig sein kann. Gerade in diesem Sommer habe ich mich fit gefühlt, viel Bewegung gemacht und für mich eine hohe Leistungsfähigkeit festgestellt. Ich habe einfach viel gearbeitet.