Wiesenfelder FF-Frau nach Kremser Explosion: „Ich hatte großes Glück“

Stefanie Rotheneder ist seit ihrem 10. Lebensjahr Mitglied der FF Wiesenfeld und seit dem 6. Jänner 2020 auch im Kommando tätig. In ihrer Lehrzeit bei Neuman Aluminium trat sie auch der BTF Neuman Marktl bei. Dort war Rotheneder zwölf Jahre Mitglied und absolvierte auch die Ausbildung zur Betriebsfeuerwehrkommandantin . „Es war schon immer mein Traum, mein Hobby – die Feuerwehr – zum Beruf zu machen“, schildert Rotheneder. So nutzte sie die Chance und fing am 14. September 2020 bei der Betriebsfeuerwehr in der Kremser Firma Metadynea an.