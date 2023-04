Berufsschüler im Lilienfelder Gemeindeamt zu Gast

Politische Bildung wird in Österreich in den meisten Schulformen als Kombinationsfach unterrichtet, also gemeinsam mit Wirtschaft, Recht oder Geschichte. Anders ist das in der Berufsschule. Dort ist die politische Bildung ein eigenständiges Fach.

Eine dritte Klasse der Landesberufsschule (LBS) Lilienfeld besuchte daher in Begleitung von Fachlehrerin Viktoria Hagenauer im Rahmen der Unterrichtsgestaltung das Gemeindeamt Lilienfeld. Bürgermeister Manuel Aichberger klärte die interessierten Schülerinnen und Schüler zunächst über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Gemeindeverwaltung auf, gab dann Einblicke in die Lilienfelder Kommunalpolitik und stand schließlich für Fragen zur Verfügung. Danach gab es noch eine Führung durch die Amtsräumlichkeiten der verschiedenen Fachbereiche, wie etwa Standesamt, Bürgerbüro, Bauamt oder Amtskasse.







