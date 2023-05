Lilienfelder bei Erzbischof in Ungarn

Die ungarische Stadt Eger: Dort war der einstige Lilienfelder Abt Johann Ladislaus Pyrker etwa 20 Jahre lang Patriarch-Erzbischof, nämlich von 1827 bis 1847. Aus diesem Grunde unternahm eine Reisegruppe mit Abt Pius Maurer eine Bustour mit der Firma Wachter an diesen historisch bedeutenden Ort. Diese Reisegruppe besuchte dabei als offizielle Delegation aus Lilienfeld mit Abt Pius Maurer und Bürgermeister a.D. Wolfgang Labenbacher den heutigen Erzbischof von Eger, Csaba Ternyák, anlässlich des kürzlich gefeierten 250. Geburtstages von Johann Ladislaus Pyrker.

Pyrker hat dort die heutige Kathedrale errichten lassen, eine Kathedrale im klassizistischen Stil. Sie ist die zweitgrößte Kirche Ungarns. Er hat auch viele andere Dinge in Eger umgesetzt: Er ließ zum Beispiel die Lehrerbildungsanstalt bauen, die Burgruine und das Minarett schützen, das Thermalbad ausbauen, das erzbischöfliche Palais erweitern, den Platz vor der Kathedrale gestalten oder venezianische und österreichische Künstler nach Eger holen. „Er ist in Eger hoch angesehen. Sein Grab befindet sich zwar in Lilienfeld, in Eger ruht aber sein Herz“, weiß Abt Pius Maurer.

Das Buch „Der Patriarch“ gibt es nun auch auf Ungarisch

Die Gruppe von Lilienfeld unter der geistlichen Leitung von Abt Pius Maurer wurde sehr freundlich von Erzbischof Csaba Ternyák empfangen. Sie erhielt eine Exklusiv-Führung durch das erzbischöfliche Palais, auch durch Räume, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Mitarbeiter des Erzbischofs zeigten der Gruppe verschiedene Wahrzeichen der Stadt wie die Kathedrale, das erzbischöfliche Palais, die Universität, den erzbischöflichen Keller oder das Minarett. Auf der Hinreise besuchte die Gruppe das Schloß Gödöllö, auf der Heimreise die Stadt Györ.

Der Erzbischof von Eger, Csaba Ternyák, hat das Buch „Der Patriarch“ ins Ungarische übersetzen lassen. Foto: Pius Maurer

Übrigens: Der Erzbischof von Eger, Csaba Ternyák, hat das Buch von Abt Pius „Der Patriarch“, das in 100 Anekdoten über Johann Ladislaus Pyrker handelt, ins Ungarische übersetzen und in einer Auflage von 2.000 Stück drucken lassen. Dieses Buch enthält 32 Illustrationen, die Maria Gröbl aus Hohenberg erstellt hat (Die NÖN berichtete).

