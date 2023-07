Lilienfelder Kids im Wärmekraftwerk Theiß

Das Informationszentrum des Wärmekraftwerk Theiß lud die Volksschule Lilienfeld zu einer energiegeladenen Lesenacht. Das Angebot nahmen Lehrer und Schüler gerne an.

Eingeleitet wurde das Event mit einem Vortrag über erneuerbare Energie. Anschließend durften die Kinder im Infocenter spielen und sich bei einem ausgiebigen Abendessen für die Lesenacht stärken. „Aufgabe der Kids war es, neben den einzelnen Lesestationen den Klassenfreunden spannende Geschichten nahezubringen“, erklärt Sophie Hemmer vom EVN-Konzern den groben Verlauf der Lesenacht.

Highlight des Abends war das „Discospektakel“. Der nächste Morgen wurde mit einem Frühstück begonnen, sodass die Kinder gut gestärkt in den Tag starten konnten. Beim anschließenden Vortrag staunte das Infocenter-Team nicht schlecht über das bereits vorhandene Wissen der Schüler. „Die Kinder erfuhren noch Spannendes zu den Themen Energie, richtigen Umgang mit Energie, wie Kraftwerke aussehen und funktionieren“, so Hemmer und berichtet weiter: „Beim Rundgang durch das Kraftwerk gab es vieles zum ,Begreifen'. Bei Experimenten zum Mitmachen konnten die Kinder das im Vortrag Gelernte praktisch anwenden und noch die Kraftwerkskaninchen streicheln.“ Nach einem Lernquiz endete die spannende Exkursion noch mit einer Jause.

Über das EVN Kraftwerk Theiß

Das Wärmekraftwerk Theiß ist das modernste und effizienteste Wärmekraftwerk der EVN. Damit ist dieses in Sachen Versorgungssicherheit in Niederösterreich nicht wegdenkbar. Neben elektrischer Energie wird in Theiß ebenfalls Fernwärme für Gedersdorf sowie für die Stadt Krems erzeugt. Bis zu 10.000 Interessierte besuchen das Kraftwerk Theiß jährlich. Nähere Informationen zu Führungen im Kraftwerk Theiß gibt es unter 02735 / 8271-18092.