Wiesenfelder Musikhaus ist 50 Jahre alt

Das Musikhaus Kraus, unter Musikern im Bezirk und weit darüber hinaus bekannt. Doch die Zeit vergeht. Seit mittlerweile einem halben Jahrhundert betreibt die Familie Kraus in Wiesenfeld das gleichnamige Musikgeschäft.

1973 eröffnete Josef Kraus senior dieses, es war das erste Musikgeschäft im Bezirk. Er selbst war Orgelspieler und sehr erfinderisch. So baute er sich sogar selbst ein Tasteninstrument, das vom Sohn und jetzigem Chef Helmut Kraus im Geschäft noch heute ausgestellt ist. Motivation seines Vaters zur Geschäftsgründung war es, dass Musiker für alle musikalischen Genres einen kompetenten Ansprechpartner im Bezirk haben. So hält es auch heute sein Sohn und Nachfolger Helmut Kraus. So wie Vater Josef repariert der gelernte Blechblasinstrumentenerzeuger in seiner Werkstatt heute noch Instrumente. Helmut Kraus arbeitete bis zur Pensionierung seines Vaters mit diesem gemeinsam im Geschäft. Seit 1988 hat er auch die Konzessionsprüfung, um die Firma weiterzuführen. Im Geschäft von Helmut Kraus findet man fast alles, was das Musikerherz begehrt - Konzertgitarren, E-Gitarren, Ukulele, Schlagzeug, Percussions und natürlich Tasteninstrumente. „Der Renner in meinem Geschäft sind aber derzeit E-Pianos. Zwar schmälern Amazon und Co den Absatz, aber die Personen, die Instrumente bei mir kaufen, wissen um die Sicherheit, was Reparatur und Garantie angeht“, betont dieser.

Kraus haucht alten Instrumenten neue Töne ein

Kraus Ruf ragt bis heute ungebrochen über die Bezirksgrenzen hinaus. Bis Tulln und an die steirische Grenze ist er als Experte für Blechblasinstrumente bekannt. Nicht selten kommen Kunden mit echten „Instrumenten-Oldtimern“ zu ihm, mit dem Wunsch, diesen neues Leben oder - besser gesagt - neue Töne einzuhauchen. Kraus eignete sich auch das Reparieren von Ziehharmonikern an. „Das Mechanische kann bei mir gemacht werden, für die Stimmung arbeite ich mit einem Geschäftspartner zusammen“, erklärt er. Dass Musik ein großes Thema in seiner Familie ist, zeigt sich auch bei Bruder Josef, der selbst Musiklehrer im Bezirk war und in vielen Bands als Bluesgitarrist hervorsticht.

Auch wenn das Musikhaus nicht mitten in einem Zentrum liegt, Kunden finden zu ihm, ob Jungmusiker oder „alte Hasen“. „Ich habe das Glück, im eigenen Haus das Geschäft zu haben. Da bin ich auch außerhalb der Geschäftszeiten durchaus erreichbar“, schätzt er die Selbstständigkeit. Die gemütlichen Fachgespräche, wo der Chef gerne mal einen Kaffee spendiert, wollen weder seine Kunden noch er selbst missen.

50 Jahre Musikhaus Kraus. Ein Geschäft mit Bestand. Trotz zunehmender Konkurrenz. Doch Musiker wissen, dass sie hier bestens beraten sind, mitten in Wiesenfeld.

