Extrembergsteiger Der Mariazeller Förster am Achttausender

Lesezeit: 4 Min ST Sophie Tröster

Georg Krautgartner schaffte die Besteigung des Broad Peak, des zwölft höchsten Bergs der Welt. Foto: privat

S ein Job führt ihn in den Wald, doch sein Herz schlägt fürs Bergsteigen in extremen Höhen. Georg Krautgartner gab in Gusswerk Einblicke in seine Touren.