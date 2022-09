„Lehre braucht neues Image“: Hainfelderin berichtet

Fachkräftemangel ist in aller Munde. Unternehmen finden kaum noch Lehrlinge, so auch das Möbelhaus Pommer in St. Veit. Hier hat vor 30 Jahren die heutige ÖVP-Bezirksparteiobfrau und NÖAAB-Stellvertreterin Sandra Böhmwalder ihre Lehre zur Bürokauffrau gemacht. Ein Schritt, den die Hainfelderin nie bereut hat. Sie ist überzeugt, dass gerade die Lehre der beste Startschuss für ein erfolgreiches Berufsleben sein kann.

„Es war eine tolle Zeit. Aufregend, aber auch fordernd und vor allem fördernd. Ich durfte abseits des regulären Lehrplans Aufgaben übernehmen und Begleitung bei diversen Terminen sein. Das hat mir nicht nur in meiner fachlichen, sondern auch in meiner persönlichen Entwicklung sehr weitergeholfen“, erinnert sie sich an ihren Ausbildungsstart.

Damals ist Böhmwalder einfach ins Möbelhaus Pommer reinmarschiert und fragte wegen Schnuppertagen an. Mit Erfolg: Pommer bildete schon damals in den Sparten Bürokaufmann/-frau, Tischler/in und Verkäufer/in aus.

„Heute ist vieles anders“, bedauert Seniorchefin Gertraud Pommer. Das Interesse an einer Lehre ist gesunken. „Ich schätze, seit zirka drei Jahren hat es keinen neuen Bewerber bei uns gegeben“, bedauert sie. Und manch Interessent ist auch nicht geeignet.

Einigen mangelt es zudem an Benehmen. „Wenn eine Praktikantin zu mir sagt: ,Oma, fährst mich schnell zum Billa?‘, ist man als Vorgesetzter schon ein wenig erstaunt“, findet sie. Selbst hätte sie sich so etwas nie zu ihren Ausbildnern sagen getraut. Die junge Böhmwalder hat sie als „fleißig und engagiert“ in Erinnerung.

Damals gab es auch noch Bürokaufmänner, die sind heute weniger geworden, stellt Pommer fest. Dabei ist diese Lehre heute weit vielfältiger geworden, nicht zuletzt durch den Einzug von EDV und Social Media.

Zu den Kernaufgaben einer Bürokraft gehören organisatorische und verwaltende Tätigkeiten, die man in der Lohn- und Gehaltsabrechnung und ebenso in der Buchhaltung, im Rechnungswesen, im Einkauf oder im Personalwesen benötigt. Sie betreuen den Schriftverkehr und entwerfen Unterlagen, erstellen Abrechnungen, Auswertungen und Statistiken. Abgerundet wird das durch Terminkoordination, Bearbeitung ein- und ausgehender Post, das Prüfen von Rechnungen sowie die Kontrolle des Zahlungsverkehrs.

„In den letzten Jahren ist natürlich alles viel digitaler geworden. Steno gehört der Vergangenheit an“, weiß sie. Böhmwalder, heute mittlerweile vierfache Mutter begrüßt daher, „dass Digitalisierung jetzt ein Pflichtschulfach geworden ist“.

Und gerade hier sieht sie große Chancen für Schulabgänger, egal ob nach dem Pflichtschulabschluss oder der Matura, die ja nicht den Weg zur Lehre ausschließt. „Hier sollte man unbedingt den Lehrberuf der e-commerce-Kaufleute in Betracht ziehen. Dieser Beruf ist eine Mischung aus Bürokaufleuten, dem Handel und Grafikdesignern“, erläutert Böhmwalder.

Daher ist ihr die Fortführung der Berufsinformationsmesse BIL durch die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lilienfeld sehr wichtig. „Ich freue mich schon sehr auf diesen Termin. Die Lehre hat in den letzten Jahren leider an Attraktivität eingebüßt. Und das völlig zu Unrecht. Alle reden vom Fachkräftemangel – und die Lehre ist ein zentrales Element für die Lösung dieses Problem“, ist sie überzeugt.

Früher hieß es immer, man müsse studieren, um etwas zu erreichen. „Die gefragten Leute sind Tischler, Installateure, Kellner, Pflegepersonal und so weiter. Ohne sie wird unsere Wirtschaft zusammenbrechen“, prognostiziert Böhmwalder. Gerade das duale Ausbildungssystem sieht sie als besondere Chance. Und eine Lehre schließt eine Matura ja nicht aus – im Gegenteil.

Es sei eine Option, die laut ihr „noch mehr publik gemacht werden muss“. Böhmwalder hat selbst die Reifeprüfung bereits als vierfache Mutter nachgeholt und so „nebenbei“ noch die Ausbildung zur „Human Ressources Managerin“ im WIFI gemacht.

Der NÖAAB, betont sie, widmet sich dem Thema „Lehre“ laufend. Informationsfolder und Videos, in denen Lehrlinge selbst zu Wort kommen, finden sich auf der Homepage noeaab.at „Die Lehre braucht ein neues Image“, unterstreicht sie.

Jederzeit würde sie wieder eine Lehre als Jugendliche starten. Eigeninitiative sei aber Voraussetzung bei jeder Ausbildung: „Ich hatte immer ein Ziel vor Augen. Dass ich es aber so weit geschafft habe, ist einerseits meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben, aber auch zu einem Großteil meiner tollen Ausbildnerin Gertraud Pommer zu verdanken“, resümiert sie.

