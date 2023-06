Fichte fiel auf Triebwagen

Gestern war ein actionreicher Tag für die Bewohner von Scheibmühl. Am Nachmittag lief ein entlaufenes Kalb durch die Siedlung (Die NÖN berichtete), am Abend marschierten plötzlich Zugpassagiere zu Fuß entlang der Gleise in Richtung Bahnhof Traisen-Scheibmühl.

Die Streckenarbeiter der ÖBB entfernten die Äste vom Triebwagen. Foto: Sieder

Grund dafür war, dass eine Fichte direkt auf den ÖBB-Triebwagen, der gerade von Wiesenfeld in Richtung Traisen-Scheibmühl unterwegs war, stürzte. Der Zug hielt sofort an. Eine momentane Weierfahrt war unmöglich und so marschierten die Zugpassagiere zu Fuß zur Umstiegstelle, dem Bahnhof Traisen Scheibmühl. Verletzt wurde niemand, der Triebwagenfahrer konnte nach dem Entfernen der Äste vom Zug seine Fahrt wieder fortsetzen.