Fahrzeugchaos am Joachimsberg

Die Feuerwehr Wienerbruck und die Feuerwache Annaberg wurden Dienstagmittag zu einer Lkw-Bergung auf den Joachimsberg alarmiert. Bereits beim Ausrücken wurde allerdings klar, dass es sich um mehrere Ereignisse handelt.

Somit steuerte die Feuerwache Annaberg einen hängen gebliebenen Lastwagen auf der B 20 im Bereich Postbruck-Reith an. Gleichzeitig rückte die Feuerwehr Wienerbruck zur Bergung eines Lastwagens am Joachimsberg aus.

An der Unfallstelle am Joachimsberg eingetroffen, stellte sich heraus, dass neben dem Lkw noch zwei Kleinlastwägen aufgrund der extrem glatten Fahrbahn nicht mehr von der Stelle kamen. Um genügend Platz am Einsatzort zu schaffen, wurden zuerst diese beiden Fahrzeuge aus ihrer Notlage befreit.

Währenddessen konnte die Feuerwache Annaberg ihren Teil des Einsatzes beenden und kam als Unterstützung der FF Wienerbruck zur Einsatzstelle am Joachimsberg.

Neben den Feuerwehrfahrzeugen waren noch zwei Traktoren zur Bergung nötig. Trotz der darauffolgenden erfolgreichen Befreiung des Lastwagens aus seiner misslichen Lage konnte dieser nicht sicher über die steile, eisige Straße weiterfahren. Aufgrund des hohen Gewichts und der engen Fahrbahn war es auch nicht möglich, diesen durch ein Feuerwehrauto sicher bergauf oder bergab zu bewegen. Somit musste ein Radlader des Sägewerks Gelbmann mit ausreichend hohem Eigengewicht angefordert werden, mit dem schlussendlich der Lkw in einen für ihn geeigneten Straßenbereich gebracht wurde, von wo er seine Tour fortsetzen konnte.

