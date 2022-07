Top-Ranking für Kaiserkogelhütte in Eschenau

Werbung

Rund 800 Betriebe werden im brandneuen „Falstaff Hüttenguide“ erfasst und in puncto Küche, Ambiente und Service bewertet.

Erfreulich aus Eschenauer Sicht: Im soeben online erschienenen Guide des größten Magazins für kulinarischen Lifestyle schafft die Kaiserkogelhütte in der Niederösterreich-Wertung mit 93 von 100 möglichen Punkten Platz eins – ex aequo mit dem Hubertushaus in Oberhöflein und der Fischerhütte in Puchberg am Schneeberg.

„Im Öko-Dorf Eschenau im Alpenvorland liegt die Kaiserkogelhütte idyllisch eingebettet in Wiesen und Wälder. Von der Terrasse aus blickt man auf St. Pölten und die Gipfel der Voralpenberge. Kulinarisch bietet die Hütte bodenständige Bio-Küche“, heißt es im „Falstaff Hüttenguide“.

Bärbel Riegler, die als engagierte Wirtin der Schutzhütte fungiert, ereilt die freudige Auszeichnung in der Freizeit. Sie befindet sich bis 27. Juli auf Urlaub. Die Sektion Eschenau-St. Pölten des Österreichischen Touristenklubs (ÖTK) als Eigentümerin der Kaiserkogelhütte freue sich „außerordentlich über Platz eins unter den niederösterreichischen Schutzhütten“, heißt es indes auf NÖN-Nachfrage seitens des Vorstandes. „Das bestätigt die großartige Leistung unserer Hüttenwirtin Bärbel Riegler und ihres Teams und dient uns als zusätzlicher Motivator, weiterhin mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder an der Erhaltung und Verbesserung der Kaiserkogelhütte zu arbeiten“, betont Obmann-Stellvertreterin Viktoria Haidinger.

Die Kaiserkogelhütte wird als Nichtraucherhütte geführt. Sie verfügt über Matratzenlager und Zimmer, drei Gasträume für 100 Personen und 50 Sitzplätze im Freien auf der Südterrasse.

