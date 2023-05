Zwei Hütten des Bezirks Lilienfeld ausgezeichnet

Der neue Falstaff-Online-Hütteguide ist herausgekommen. Insgesamt 810 Betriebe erfasste und testete das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle für 2023. Sowohl Küche, Ambiente als auch Service waren entscheidend für die Auswahl; die Reihung ergibt sich aus Gesamtpunktzahl sowie Essensbewertung.

In Niederösterreich landeten unter den ersten drei gleich ex aequo auf Platz zwei zwei Hütten aus dem Bezirk Lilienfeld: die Kaiserkogelhütte in Eschenau und die Hainfelder Hütte am Hainfelder Kirchenberg mit jeweils 93 Punkten. Beide Hütten werden vom österreichischen Touristenklub (ÖTK) geführt. Ebenfalls 93 Punkte, und die dritte im Bunde auf Platz zwei, ist die Fischer Hütte in Puchberg am Schneeberg. Mit 95 Punkten auf Platz eins rangiert das Hubertushaus in Oberhöflein und auf Platz drei das Naturfreundehaus Knofeleben in Reichenau/Rax mit 91 Punkten.

Die Kaiserkogelhütte landete mit 93 Punkten ebenso auf Platz zwei der diesjährigen Falstaff-Hüttenwertung für Niederösterreich. Foto: ÖTK

Weder Bärbel Riegler, Betreiberin der Kaiserkogel-Hütte, als auch Richard Jägersberger, Obmann vom ÖTK, Sektion Hainfeld, wussten um die brandneue Auszeichnung, als die NÖN die freudige Nachricht überbrachte. Beide jubeln aber umso mehr.

„Wir hatten diese Auszeichnung bereits im Vorjahr, freuen uns aber, diese wieder erhalten zu haben“, sagt Bärbel Riegler. Die 62-Jährige führt im neunten Jahr mit großer Leidenschaft die auf 713 Metern Seehöhe gelegene Hütte, die sowohl vom Bezirk Lilienfeld als auch aus dem Bezirk St. Pölten-Land bestiegen werden kann. „Ich bereite wirklich alles selbst zu, sei es das Gulasch, die Leberpastete, Marmelade, den Zirbenschnaps oder meine Strudeln“, meint Riegler, warum ihre Speisekarte bei den Falstaff-Testern vermutlich wieder so gut ankam. Seit 47 Jahren ist sie bereits im Gastgewerbe tätig, Hütten-Erfahrung sammelte sie bereits auf der Ochsenburgerhütte. Die Kaiserkogelhütte ist donnerstags bis montags geöffnet. Dienst und Mittwoch ist Ruhetag. „Vor allem Pilger nächtigen bei uns gerne“, erzählt sie, dass das Matratzenlager gut angenommen wird. Im Juli geht sie auf Urlaub. Die Zeit wird für Umbauarbeiten auf der Hütte genützt.

Die Hainfelder Hütte bewirtschaften ehrenamtliche Vereinsmitglieder

Richard Jägersberger, Obmann des ÖTK Hainfeld, meintebenso zur Auszeichnung: „Das freut uns natürlich sehr!“ Denn das Besondere an der Bewirtschaftung auf der Hainfelder Hütte ist, dass diese immer nur von freiwilligen Vereinsmitgliedern durchgeführt wird. „Wir sind keine Profi-Gastronomen“, stellt er fest. Die Hütte gilt als Geheimtipp für Wanderer und Tagesausflügler, viele aus Wien und Umgebung. „Da kommen an schönen Tagen bis zu 200 Leute auf die Hütte. Das ist dann oft kaum mehr zu stemmen“, sagt er. Dennoch sei das jeweilige Team stets bemüht, für besten Service zu sorgen. Auch er meint, „das vor allem die gute, regionale Hausmannskost die Falstaff-Bewerter“ überzeugt hätte. Die Hainfelder Hütte liegt übrigens auf 922 Metern Seehöhe und ist ganzjährig (sofern ein freiwilliges Team zur Verfügung steht), bewirtschaftet.

