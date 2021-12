Die Rosenbaums aus Rohrbach: Ein Leben für die „Musi“

In der Blaskapelle, im Ensemble und bei der Rohrli Band: „Das Corona-bedingte Stoppen von Probentätigkeiten und Konzerten war eine große Herausforderung“, stellt Obmann Erich Rosenbaum bedauernd fest. Seine Familie ist mit der Blasmusik eng verbunden.

Seit 43 Jahren der Jugendkapelle treu geblieben

Ende November sollte ein Kirchenkonzert mit der Rohrli Band stattfinden. „Doch, wie alle andere Veranstaltungen, fiel auch unser Konzert dem Lockdown zum Opfer“, bedauert die Leiterin der Nachwuchsband, Monika Rosenbaum. Doch Rosenbaum will keinesfalls aufgeben. Denn die Liebe zum Klarinettenspiel begleitet sie seit ihrer Kindheit.

1977 wandte sich der damalige Bürgermeister Leopold Lehrbaum an Anton Schmid – mit der Bitte, Rohrbacher Jugendliche auf Blasinstrumenten auszubilden. Seine Zusage war damals der Grundstein für die Gründung der Jugendblaskapelle im Jahr 1978. Monika Rosenbaum war eine dieser Heranwachsenden, die seinerzeit von Kapellmeister Schmid ausgebildet wurde.

Seit 43 Jahren ist sie der Rohrbacher Jugendblaskapelle treu geblieben. Egal, ob beim traditionellen Frühjahrskonzert oder bei einem Frühschoppen, ob im großen Orchester, bei der „Rohrbacher Böhmischen“ oder in kleineren Formationen: Die Vollblutmusikerin ist stets mit ihrer Klarinette anzutreffen. Und gespielt wird da querbeet, von klassischen Werken über traditionelle Märsche bis hin zur modernen Musik.

Eine ihrer größten Herzensangelegenheit aber ist die Nachwuchsarbeit der Blaskapelle, der Rohrli Band. Wer in der „Junior-Band“ spielt, wird auf die „große Musikkapelle“, auf das Zusammenspiel im Orchester, vorbereitet. „Denn bei diesen Proben wird in aller Ruhe gelernt, auf die Anweisungen der Dirigentin zu achten und die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten“, zeigt sich Rosenbaum vom bereits beachtlichen musikalischen Können ihrer heranwachsenden Musiker begeistert.

Seit bald 20 Jahren als Obmann im Einsatz

Mit der Leidenschaft zur Musik hat Monika Rosenbaum ihren Gatten Erich vor zwei Jahrzehnten „angesteckt“. Dieser spielt zwar selbst kein Instrument, doch seit bald 20 Jahren leitet er als Obmann die Geschicke des Vereines. Für diese Traditionspflege wurde er 2018 mit dem silbernen Ehrenzeichen der Gemeinde Rohrbach überrascht.

„Die Rohrbacher Jugendblaskapelle ist eine große Familie mit tollen Musikerinnen und Musikern“, wird Erich Rosenbaum nicht müde zu betonen und bedauert gleichzeitig das Corona-bedingte Stoppen von Probetätigkeiten und Konzerten. „Viel geht im Augenblick nicht, aber es sind die kleinen Dinge, die Freude bereiten“, freut sich Erich Rosenbaum, dass „seine Jugendblaskapelle“ zur Freude der Bevölkerung an Weihnachten heuer das traditionelle Turmblasen der Jugendblaskapelle abhalten können wird.

Musik im Blut hat auch der jüngste Spross Wolfgang. „In unserer Familie hat sich die Frage nicht gestellt, ob man ein Musikinstrument spielen möchte, die Frage war lediglich, welches“, erzählt der 31-Jährige. Schon in jungen Jahren hat er sich für die Trompete entschieden. Später wechselte er auf das Tenorhorn. Nach der Musikschule studierte er am Konservatorium in Wien und wurde 2010 stellvertretender Kapellmeister in seiner Heimatgemeinde. Seit fünf Jahren leitet der zweifache Familienvater zusammen mit Sebastian Stritzl die Rohrbacher Jugendblaskapelle.

„In den letzten zwei Jahren ist es schwierig gewesen, die Motivation an der Musik aufrecht zu erhalten. Corona stellt jeden Einzelnen, aber auch uns alle als Gemeinschaft auf eine harte Probe. Aber: Musik verbindet, das sollte man in Zeiten wie diesen niemals vergessen“, appelliert der HTL-Techniker.