Helferin aus Leidenschaft: Ramsauerin berichtet

Als Mutter von drei Kleinkindern – mit einem Zwillingspärchen – und als ausgebildete Pädagogin bringt die Ramsauerin Maria Vonwald-Kahrer die Voraussetzungen als Familienbegleiterin für „Frühe Hilfen NÖ“ mit.

„Der Zugang ist sehr unbürokratisch. Ein Anruf in unserer Vermittlung genügt, nach Klärung der Bedürfnisse besuche ich werdende Mütter, AlleinerzieherInnen, Eltern und Familien. Die Betreuung ist kostenlos“, betont Maria Vonwald-Kahrer.

Finanzielle Schwierigkeiten und Überforderung durch Mehrfach- belastung sind die vorherrschenden Gründe der Hilfesuchenden.“ Maria Vonwald-Kahrer Familienbegleiterin, Ramsau

Das Ziel ist, Schwangere und Eltern in den ersten drei Lebensjahren ihrer Kinder zu beraten und bei Problemen frühzeitig gegenzusteuern.

Die Gründe für Hilfesuchende sind sehr unterschiedlich, wenn zum Beispiel unerwartete Veränderungen in der Schwangerschaft auftreten, das Baby oder Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, Fragen zur Entwicklung und Versorgung des Kindes auftreten, Veränderungen in den Beziehungen innerhalb der Familie entstehen, oder wenn ein Familienmitglied besondere Unterstützung benötigt.

Die Maßnahme „Frühe Hilfen“ der Österreichischen Gesundheitskasse wird in Niederösterreich von der Argef (Arbeitsgemeinschaft Gesundheitsförderung) in den Bezirken Wr. Neustadt Stadt und Land, in Baden, Mödling, Neunkirchen und in Lilienfeld umgesetzt. Maria Vonwald-Kahrer ist für den Bezirk Lilienfeld zuständig, je nach Bedarf aber auch für den Bezirk Baden.

„Derzeit betreue ich zehn Familien. Finanzielle Schwierigkeiten und Überforderung durch Mehrfachbelastung sind in dieser Zeit die vorherrschenden Gründe der Hilfesuchenden“, schildert die Ramsauerin.

Eine Schwangere, die bereits drei Buben hat, bat um Hilfe. Psychische Probleme der Kinder entstanden in der Pandemie, überforderten die Eltern. „Ich habe Bildungswissenschaften studiert und finde daher leicht Zugang und Vertrauen der Hilfesuchenden. Nach dem dritten Besuch bei der Familie beginnt sich die Situation meistens zu entspannen“, erzählt Maria Vonwald-Kahrer.

„Ich habe gelernt, Hilfen einzufordern. Ich hatte aber Glück, von unseren Familien bekamen wir viel Zuwendungen“Maria Vonwald-Kahrer über ihre eigenen Erfahrungen

Zu den Aufgaben bei den „Frühen Hilfen“ gehört neben der Familienbegleitung auch Netzwerkmanagement, wie Behördengänge organisieren oder Termine vermitteln. Oft helfen schon kleine Dienste anderer, die entlasten, wie ein Spaziergang mit den Kindern.

Maria Vonwald-Kahrer erzählt von ihren eigenen Erfahrungen als Mutter: „Ich habe gelernt, Hilfen einzufordern. Ich hatte aber Glück, von unseren Familien bekamen wir viel Zuwendungen. Es ist wirklich so, wenn jemand aus der Familie den Spaziergang mit den Zwillingen und der um zwei Jahre älteren Tochter übernommen hat, brachte mir dies zwei Stunden Freiraum für Erledigungen oder auch nur Entspannung.“

Zwillinge sind natürlich eine besondere Herausforderung. Aus ihrer Erfahrung heraus ist einer ihrer Schwerpunkte die Betreuung von Zwillingen. Drei Familien sind es zurzeit. „Es ist wichtig, immer nach einfachen Lösungen zu suchen. Ich habe mit den Zwillingen und meiner Tochter die erste Zeit auf einer großen Decke am Boden verbracht“, lacht sie: „Damit war die Sorge weg, dass eines der Kinder hinunterfällt.“

„Die Kinder sind mittlerweile vormittags im Kindergarten und ich widme mich seit Herbst der sinnerfüllenden Aufgabe bei den ,Frühen Hilfen‘. Weiterbildungskurse und Erfahrungsaustausch führen uns Familienbegleiterinnen regelmäßig zusammen, was für mich persönlich eine große Bereicherung ist“, schildert Maria Vonwald-Kahrer.

Nach gutem Rat zur Bewältigung von Krisensituationen gefragt, zögert Maria Vonwald-Kahrer nicht lange: „Nicht die perfekte Welt der Illustrierten als Vorbild nehmen, kein schlechtes Gewissen haben, wenn nicht alles gleich funktioniert, auch chaotische Situationen annehmen lernen.“ Und: „Organisation kann man erlernen“, sagt sie sehr überzeugend.

