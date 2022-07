Haselmayers vor Pension: Eine Lilienfelder Modehaus-Ära geht zu Ende

Werbung

,,Ich bin schon mit den Eltern hier einkaufen gegangen“, schildert die heute 71-jährige Elfriede Fürst. Beratung und Qualität im Modehaus Haselmayer hätten sie in all den Jahren überzeugt, betont die Stammkundin.

1953 haben Ernst und Leopoldine Haselmayer den Betrieb gegründet. Mit 30. September verabschieden sich nun Martin und Brigitte Haselmayer, die das bekannte Modehaus in der Babenbergerstraße seit 1988 führen, in die wohlverdiente Pension.

Mitarbeiter als Schlüssel zum Erfolg

Dass man sich sieben Jahrzehnte lang erfolgreich gegen die immer stärker werdende Konkurrenz behaupten konnte, führt Firmenchef Martin Haselmayer vor allem auf Leute wie Elfriede Fürst zurück: „Wir haben seit Jahrzehnten sehr viele treue Stammkunden. Manche sind schon mit den Kindern gekommen und tun es jetzt auch noch.“

Ein essenzieller Schlüssel zum Erfolg seien die Mitarbeiter gewesen. „Wir sind noch ein Fachbetrieb und haben Fachberaterinnen. Auf die Ausbildung des Personals haben wir immer großen Wert gelegt. Das wissen die Stammkunden zu schätzen“, untermauert der Firmenchef. Dutzende Lehrlinge sind in diesem Sinne im Laufe der Jahre durch die „Haselmayer Schule“ gegangen.

Trafik wird nachbesetzt, Wanderpläne für die Pension

Breit ist zudem die Angebotspalette. Vom Bikini über Unterwäsche bis hin zur modischen Kleidung reicht das Sortiment. Bei Martin Haselmayers Eltern gingen einst auch noch Stoffe, Bettwäsche oder Polster über den Ladentisch. Nachfolger für das bekannte Modehaus gibt es vorerst keinen. Fix nachbesetzt wird laut Martin Haselmayer aber die ebenfalls geführte Trafik am Platzl.

Pläne für die Pension hat das Ehepaar bereits geschnürt: „Kürzertreten, Wandern, Radfahren und Konzerte besuchen“, heißt die Devise. Ohne Dank an die Stammkunden und Mitarbeiterinnen wollen Martin und Brigitte Haselmayer freilich nicht in den Ruhestand treten. Wobei die erst kürzlich verstorbene Seniorchefin Leopoldine Haselmayer noch als 90-Jährige tatkräftig im Geschäft mithalf – und so vorlebte, was ein Familienunternehmen ausmacht: das Zusammenhelfen.

