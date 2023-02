Närrische Tage im Bezirk Lilienfeld

In den letzten Februartagen wird der Fasching noch einmal so richtig abgefeiert im Bezirk.

Ein Faschings-Gschnas lockt abends am Freitag, 17. Februar, ins Lilienfelder Stüberl in Lilienfeld. Am Faschingsdienstag lädt die Firma HM-Markierung nachmittags zum „Faschings-RambaZamba“ mit Live-Musik und Verlosung ein.

Der Musikverein Schwarzenbach veranstaltet am Freitag, 17. Februar, ab 20 Uhr einen Maskenrummel im Gasthaus Hollaus. Die Oberkrainer-Formation „AlpenVorlandPower“, Verlosung und Maskenprämierung versprechen einen ausgelassenen Abend. Am selben Tag lädt der Verein Zitherraum ab 18.30 Uhr zum Faschingskonzert ins Gasthaus Bekier. Hier treten das Jugendensemble „forty-two lines“ und das Ensemble „Saitenlabyrinth“ auf.

Zahlreiche Vereine feiern am Wochenende den Faschingsausklang in Rohrbach . Den Beginn macht der Heimat- und Trachtenverein am Samstag, 18. Februar. Sie bieten am Hauptplatz ab 14 Uhr heiße Getränke und verschiedene Schmankerl an. Mit Spielen, einer Verlosung und einem Präsent für die Kleinsten feiern die Naturfreunde am Faschingssonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr ein rauschendes Fest. Der Kindermaskenball findet beim „Jagawirt“ statt. Außerdem schenken der Verein Männerkochen und der Elternverein der Volksschule am Faschingsdienstag ab 14 Uhr am Hauptplatz Glühmost und Punsch aus.

In Kleinzell gibt es am Sonntag, 20. Februar, ein Faschingsgschnas für Kinder. Um 13.30 Uhr startet der Umzug beim Gemeindeamt, von dort geht’s gemeinsam zum Pachlerhof. Die Kinderfreunde und das Jugendreferat laden am Faschingssamstag ins Volksheim in Traisen . Der Kindermaskenball beginnt um 14 Uhr und steht unter dem Motto „Disney“. In Hainfeld findet am Sonntag, 19. Februar, ebenfalls ein Kindermaskenball statt. Er wird vom Turnverein organisiert und startet um 15 Uhr im Haginvelt.

Auf die Tanzfläche lockt der ÖKB am Faschingsdienstag in Kaumberg. Der Ball im Bildungs-und Veranstaltungszentrum beginnt um 19.30 Uhr.

Im Velo in Türnitz steigen am Samstag gleich zwei Partys: Erst kommen die Kinder bei der Faschingsparty des Elternvereins auf ihre Kosten. Start ist um 14.30 Uhr. Abends laden die Sportler zum Gschnas.

Der Veranstaltungskalender in Hohenberg ist prall gefüllt: Am Samstag steigt ab 15 Uhr der Maskenball der Kinderfreunde im Gasthaus Zwei Linden. Am nächsten Tag lädt die Pfarre nach der Messe zum Krapfenessen ein. Absoluter Höhepunkt ist der Hohenberger Faschingsumzug, er zieht ab 14 Uhr durch den Ort.

Gleich vier Faschings-Highlights stehen in St. Aegyd auf dem Programm: Den Anfang macht am Freitag die Faschingsparty in der MAHO-Stubn. Am Samstag veranstaltet der Sportclub einen Maskenball im Gasthaus Perthold. Danach steht ab 22 Uhr ein Faschingsgschnas im Café-Restaurant „Zum Goldenen Hirschen“ an. Am Dienstag lädt die Bergrettung ab 14 Uhr in ihr Depot.

Auf die Piste geht’s in Annaberg mit der örtlichen VP: Beim fröhlichen „Er- und Sie-Lauf“ können Paare am Sonntag ab 14 Uhr am Schaglhof ihre Geschicklichkeit beweisen.

Auch Mitterbach hat sich einiges einfallen lassen zur närrischen Zeit: Am Freitag veranstaltet der Kulturverein K.O.M.M. mit dem Tourismusverein Mitterbach ein Gschnas mit Livemusik im „Das Ko’eck“. Die Kinderfaschingsparty, organisiert vom Elternverein Mitterbach, findet am Sonntag ab 14 Uhr in der Alten Gerberei statt. Den Abschluss bildet am Rosenmontag der traditionelle Schneeschererball im Gasthaus Rauscher. Er startet um 11 Uhr.

