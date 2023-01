In St. Veit heißt es wieder: Maskieren für den guten Zweck

Er hat seit vielen Jahren Tradition, der große Faschingsumzug in Wiesenbach. Dieser findet alle vier Jahre statt. Am Sonntag, 12. Februar, ist es wieder so weit.

Organisatorin des Umzugs seit mittlerweile 1997 ist Agnes Kerschner. Gemeinsam mit ihrer Familie, die beim Umzug als die „Grabler“ bekannt sind, ruft sie wieder möglichst viele Bürger zur Teilnahme auf. „Ich habe alle Vereine im Ort angeschrieben, mitzumachen. 18 Wägen sind bereits angemeldet“, erzählt sie.

Der Reinerlös geht an den ASBÖ St. Veit. „Die Rettung liegt mir persönlich sehr am Herzen“, betont sie. Zwei Rettungswägen werden den Umzug auch begleiten.

Mitmachen beim Umzug kann jeder, altersunabhängig. Spezielles Motto gibt es keines.

Eine Teilnehmerin ist Anita Vonwald vom Weghof. Sie braucht für ihren Auftritt noch viele Mitstreiter. „Die Teilnahme ist gratis und die Teilnehmenden haben nur einen geringen Aufwand“, sagt sie. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 13 Uhr beim Hasenwirt.

