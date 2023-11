Musikverein Hohenberg feierte 36. Herbstkonzert

Mit Fanfare and Flourishes, einer festlichen Fanfare, begrüßte der Musikverein Hohenberg seine Gäste gebührend. Wie fast alle Jahre war der Festsaal St. Aegyd ausverkauft.

„Das Herbstkonzert ist unser großes Highlight am Ende des Jahres. Dass der Saal erneut voll ist, freut uns sehr und ist keine Selbstverständlichkeit!“, freute sich Obfrau Franziska Weissböck.

Gemeinsam mit Leiterin Elena Grollnigg begrüßte sie zu Beginn das Publikum. Durch den restlichen Abend führte mit Charme und Humor Elisabeth Wiesbauer. Das diesjährige Programm war von Abwechslung geprägt. Bei traditioneller Marschmusik wurde dem kürzlich verstorbenen und langjährigem Mitglied Anton Schwarzenbacher gedacht und die ein oder andere lustige Anekdote aus der gemeinsamen Zeit hervorgeholt.

„Unser Toni war ein wertvolles Mitglied und es war uns ein großes Anliegen, ihm bei diesem Konzert ein Stück zu widmen“, so Elena Grollnigg. Weiter ging es im Programm mit zeitgenössischer Musik, Ensemble-Stücken und flotter Filmmusik.

Fünf junge engagierte Blasmusikanten gaben bei diesem Herbstkonzert ihr großes Debüt. „Die Jugendarbeit ist ein wichtiger Teil in unserem Verein. Ohne Jugend – keine Zukunft!“, so Jugendreferentin Alexandra Matei und meint weiters: „Wir möchten die Kinder möglichst früh in den Verein integrieren und ihnen die Chance geben mit uns zu wachsen. Jeder in seinem Tempo und so wie es für ihn gut passt.“ Erst vor Kurzem stellte das Jugendensemble sein Können und den Zusammenhalt beim eigens organisierten Jugendkonzert im ehemaligen Gasthaus Zwei Linden unter Beweis.

Neben Zukunftshoffnungen braucht der Verein auch langjährige Mitglieder, auf die er sich verlassen kann. Acht wurden beim diesjährigen Konzert mit Ehrenmedaillen des niederösterreichischen Blasmusikverbandes für aktive Mitglieder ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist Paul Kropik, der trotz Wohnortswechsel seiner Heimatkapelle treu blieb und die goldene Ehrenmedaille mit Zusatzspange für 60 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielt. „Mitglieder wie unser Pauli sind das, was der Verein braucht. Mit ihm haben wir einen aktiven Musikanten seit Jahrzehnten, der sich auch noch immer im Vorstand engagiert“, so die Obfrau.

Für Abwechslung sorgte ein Chor aus Musikanten und externen Sängern und die Hohenberger Bläserklasse, die mit neun Mitgliedern dabei war. Sie zeigten, dass die nächste Generation bereits in den Startlöchern steht. Beendet wurde der Abend mit tosendem Applaus und der traditionellen Zugabe, dem Radetzky Marsch.