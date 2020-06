Die Reparaturarbeiten im Feld- und Industriebahnmuseum in Freiland an der Dampflok Orenstein & Koppel aus dem Jahr 1899 sind abgeschlossen, die Kesselprüfung ist „bestanden“. Die O&K 366 kann daher wieder den Verkehr mit dem Waldbahnzug aufnehmen – und zwar für Gäste das nächste Mal am Sonntag, 28. Juni. Öffnungszeit und Vorführbetrieb im Feld- und Industriebahnmuseum ist von 10 bis 16 Uhr.

„Wir laden die Besucher herzlich ein, die Ausstellung im Museum zu besichtigen, sich über die letzten Feldbahnen in Österreich aus den 1970er/80er-Jahren zu informieren und mit dem dampfbespannten Personenzug mitzufahren“, teilen die Museumsverantwortlichen mit.