Neuer Hohenberger Ortschef im Interview

Ferdinand Lerchbaumer (44) wurde mit 17:1 Stimmen vom Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt. Im NÖN-Interview erzählt er, was seine nächsten Pläne für die Gemeinde sind.

NÖN: Zuerst FPÖ-Gemeinderat in Türnitz, jetzt SPÖ-Bürgermeister in Hohenberg - eine nicht alltägliche politische Wandlung. Wie kam es dazu?

Lerchbaumer: Ich war zehn Jahre für die Blauen im Türnitzer Gemeinderat. 2018 entschloss ich mich, politisch zu verändern. Ich kam mit der Politik, die ich vertrat, einfach nicht mehr klar.

Werden Sie heute noch auf Ihre FPÖ-Vergangenheit angesprochen als Sozialdemokrat?

Lerchbaumer: Nein. Es gab keine negativen Wortmeldungen mehr. Ich denke, die Bevölkerung hat gerne gesehen, dass ich mich in Hohenberg gut eingelebt habe und mit der Gemeindevertretung und Bürgern einiges bewegen konnte.

Was waren ihre ersten Aktivitäten für Hohenberg

Lerchbaumer: Mir war stets bewusst, dass ich in der Kommunalpolitik etwas bewegen möchte. Ich begann mit der Organisation von Erste-Hilfe-Kursen. Die Initialzündung kam vom mittlerweile verstorbenen Manfred Wagner, der mich in seine Aufgaben in der Gemeindepolitik eingeführt hat. Es ist dann sehr rasch gegangen, dass ich geschäftsführender Gemeinderat wurde.

Sie sind Exekutivbeamter und mehrfacher Familienvater. Wie wollen sie Papasein, Job und Gemeindepolitik vereinen?

Lerchbaumer: Meinen Job als Polizist konnte ich auf 22 Stunden reduzieren, um mich nun voll auf das Bürgermeisteramt konzentrieren zu können. Für mich war klar: Es muss beruflich und familiär passen, um eine Gleichmäßigkeit zwischen Beruf und Familie zu haben.

Worauf legen Sie bei ihrer neuen Aufgabe besonders Wert?

Lerchbaumer: Wichtig ist mir, dass der persönliche Kontakt zu der Bevölkerung fixer Bestandteil ist und dass ich mir die Zeit nehme, um alle Angelegenheiten zu bearbeiten, die den Menschen am Herzen liegen. Ich will kein Fraktionspolitiker sein, sondern jener, der ausnahmslos für alle da ist, die meine Hilfe brauchen. So halte ich es auch im Gemeinderat, den wir uns mit der ÖVP teilen. Hier werden wir in Zukunft gemeinsame Lösungen finden. Von meinem Vorgänger Heinz Preus konnte ich viel lernen.

Was sind ihre nächsten Ziele?

Lerchbaumer: Wir streben eine Energiegemeinschaft an und wollen versuchen, aus Wasserkraft Energie zu gewinnen. Dann planen wir, an den öffentlichen Gebäuden PV-Anlagen zu installieren, um unseren Teil zur Energiewende beizutragen. Wohnungsbau ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Wir haben Grundstückspotenzial, um moderne, energiesparende Häuser zu errichten und so auch den Zuzug nach Hohenberg zu ermöglichen. Außerdem bereiten wir uns auf die 700-Jahr-Feier von Hohenberg vor.

Was wollen Sie den Hohenbergern noch sagen?

Lerchbaumer: Ich alleine kann als Bürgermeister nichts machen. Ich brauche die Bevölkerung, um Hohenberg noch lebenswerter zu gestalten.

