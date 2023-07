Fleißige Helfer auf der Gemeinde Rohrbach

Seit Jahrzehnten schon bietet die Gemeinde Rohrbach in den Sommerferien jungen Menschen die Chance, bei einem Ferialjob Berufserfahrungen zu sammeln und ihr erstes eigenes Geld zu verdienen. „Acht Jugendliche haben sich heuer gemeldet, die in der Ferienzeit am Bauhof und in der Volksschulreinigung mitarbeiten möchten“, sagt Vizebürgermeisterin Anna Klinger.

Adrian Stritzl, Schüler der HLW Türnitz und Maximilian Bader aus Växjö in Schweden arbeiten im Juli drei Wochen am Bauhof mit. Sie helfen bei der Pflege der öffentlichen Flächen. Maximilian Bader, der mit seiner Familie seit neun Jahren in Schweden lebt, verbringt die Ferienzeit bei seinen Großeltern in Rohrbach. Auch Daniel Knopp, Benjamin Wallner und Theodor Hansl wurde ein Ferialjob am Bauhof zugesagt. Die drei Burschen werden ihren Dienst in den nächsten Wochen antreten.

„Blumen gießen, Unkraut zupfen und Hecken schneiden zählen da genauso zu den Aufgaben wie Gehsteig kehren und viele andere Arbeiten, die anfallen", informiert Bauamtsleiter Sebastian Stritzl. Die motivierten jungen Burschen arbeiten Hand in Hand mit den erfahrenen Gemeindemitarbeitern. „Mit dieser Unterstützung ist eine effiziente Pflege der Gemeinde in der Sommer- und Urlaubszeit möglich", lobt Bauhofleiter Leopold Kaiblinger die zwei 15-Jährigen.

„Ab der vierten Ferienwoche werden noch drei Jugendliche beim Großputz in der Volksschule mithelfen“, verweist Vizebürgermeisterin Anna Klinger darauf, dass „selbstverständlich mit den Ferialarbeitnehmern ein reguläres Arbeitsverhältnis abgeschlossen wird, das allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen unterliegt.“