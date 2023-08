Fleißige Helferinnen beim Schulgroßputz in Rohrbach am Werk

Auch diesen Sommer bietet die Gemeinde in den Ferien jungen Menschen die Chance, bei einem Ferialjob ihr eigenes Geld zu verdienen. Unter professioneller Anleitung von Schulwartin Veronika Scherz bringen Lena Kaiblinger, Sophia Lenz und Emilie Knopp heuer das Schulhaus auf Hochglanz.

„Drei Wochen ist in den Ferienmonaten die Großreinigung in der Schule vorgesehen, denn danach findet hier im Gebäude wieder die Ferienbetreuung statt“ informiert Schulobmann Josef Retzl. „Ohne die Unterstützung von Lena, Sophia und Emilie wäre das in der kurzen Zeit nicht möglich“ lobte Schulwartin Veronika Scherz das Engagement der drei jungen Helferinnen.

Neben dem selbst verdienten Geld wird aber auch Lebenserfahrung gesammelt, bevor es im Herbst wieder mit dem Lernen losgeht. Für die beiden Hainfelderinnen Lena Kaiblinger und Emilie Knopp ist dies der erste Ferialjob. Die beiden Jugendlichen besuchen das Realgymnasium in Lilienfeld und verdienen heuer ihr erstes eigenes Geld bevor sie ab Herbst in die 6. Klasse starten.

Sophia Lenz aus Rohrbach hat indes schon Erfahrung gesammelt mit Ferialjobs. Die 18-Jährige HLW-Schülerin durfte bereits im Gesundheitsresort Salzerbad als Sommerpraktikantin in die Berufswelt schnuppern. Drei Wochen hilft auch sie heuer beim Großputz in der Volksschule mit, bevor sie im Herbst in das Maturajahr startet.

Bürgermeister Karl Bader und der Obmann des Rohrbacher Volksschulausschusses, geschäftsführender Gemeinderat Josef Retzl dankten Schulwartin Veronika Scherz und ihrem Ferial-Team für den Einsatz.