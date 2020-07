Im Schulgarten der Volksschule Eschenau, wo die Ferienbetreuung in Kooperation mit der NÖ Familienland GmbH stattfindet, wurde das abwechslungsreiche Betreuungsprogramm vorgestellt: „Der Sommer soll für Kinder eine unbeschwerte Zeit sein, in der sie Kraft tanken und ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen können. Für Familien bedeuten die Ferien oft eine organisatorische Herausforderung. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und des mit ihr verbundenen Lockdown mussten viele Eltern außerplanmäßig einen Großteil ihrer Urlaubstage aufbrauchen. Im Familienland Niederösterreich werden die Familien in den Ferien heuer deshalb besonders unterstützt", führte Teschl-Hofmeister aus.

So hat das Land Niederösterreich 4,5 Millionen Euro für Kinderbetreuung in die Hand genommen und die Förderungen für Ferienbetreuung deutlich angehoben.

In der Krisenzeit mussten der Schulalltag und die Betreuung anders als gewohnt organisiert werden. Auch in der Ferienbetreuung 2020 wird sich das fortsetzen. Das Land Niederösterreich begegnet dieser neuen Situation mit bedarfsgerechten Zusatzangeboten. „Die NÖ Familienland GmbH als Kooperationspartner in der Umsetzung von Ferienbetreuung stellt allen Gemeinden den Leitfaden ‘NÖ Ferienbetreuung 2020 – Corona-Spezial‘ zur Verfügung. Die Eltern sollen ihre Kinder in guten Händen und gut betreut wissen. Ich freue mich, dass in diesem Sommer die Ferienbetreuung durch zusätzliche Wissenschafts- und Forschungsworkshops sowie Lernwerkstätten ergänzt wird“, erklärte die Landesrätin.